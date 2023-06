Invasores de sede da PF participaram de atos no aeroporto de Brasília, diz diretor

Declaração ocorreu durante depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro

Edilson Rodrigues/Agência Senado CPMI do 8 de janeiro ouve acusados de ataques em Brasília



O diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro, disse nesta quinta-feira, 22, que ao menos dois acusados presos confessaram participação na tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, no dia 12 de dezembro, e da explosão de um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília, 12 dias depois, ambos em Brasília. Castro deu a declaração durante depoimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

De acordo com o diretor, um dos envolvidos, Alan Diego dos Santos, está preso, mas Welington Macedo continua foragido. A relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), apontou o episódio do dia 24 de dezembro como um “evento de conteúdo terrorista com o objetivo de destruir a democracia brasileira”. Ela também disse que há dúvidas sobre o financiamento e a participação de outras pessoas na tentativa de explosão do caminhão de combustível.

Também são ouvidos nesta quinta-feira, 22, os peritos Renato Carrijo e Valdir Pires Filho, da Polícia Civil do DF, que analisaram o caminhão-tanque que seria explodido e o carro encontrado na garagem de um prédio residencial em Brasília, pertencente a George Washington Sousa, que confessou ter participado da colocação do explosivo perto do aeroporto da capital e está preso. George também será ouvido pela comissão.

De acordo com a PC, foram encontradas bombas utilizadas em pedreiras e na construção civil e encontrados cinco explosivos no carro de George.