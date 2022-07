Confiança da indústria cai em julho, após três altas consecutivas

Queda foi de 1,7 ponto no índice da Fundação Getulio Vargas; 11 dos 19 segmentos pesquisados apresentaram recuo

José Paulo Lacerda/CNI Indústria brasileira teve baixa na confiança em julho



O Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve recuo de 1,7 ponto em julho e fechou o mês em 99,5 pontos, divulgou nesta quarta, 27, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). O ICI vinha de três altas consecutivas, mas agora ficou abaixo do ‘nível de neutralidade’ de 100 pontos, na escala que vai de 0 a 200. Na média móvel trimestral, o indicador ainda apresenta alta: 0,7 ponto. Em julho, 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados pela FGV tiveram queda na confiança. O principal recuo foi no Índice de Expectativas (IE), que mede a a confiança do empresariado do setor em um futuro positivo e caiu 2,6 pontos, para 97,6 pontos. O Índice da Situação Atual (ISA) perdeu 0,9 ponto e chegou a 101,4 pontos. A pesquisa também mediu o Nível de Utilização da Capacidade Instalada das máquinas, que avançou 0,9 ponto percentual e chegou a 82,3%, o maior desde março de 2014.

De acordo com os autores do estudo, a razão para a queda foi uma “moderação do otimismo” devido à perspectiva de inflação e juros continuarem altos até o fim de 2022. “Após acumular três altas consecutivas, o ICI volta a cair, influenciado pela moderação do otimismo empresarial quanto à evolução dos negócios ao longo do segundo semestre. As expectativas menos favoráveis parecem decorrer da perspectiva de manutenção de níveis elevados de inflação e de juros até o final do ano, além do aumento da incerteza política durante o período eleitoral. Há ainda relativa satisfação com a situação corrente dos negócios apesar da ligeira piora do ISA na margem, algo que pode ser identificado nas avaliações favoráveis sobre a demanda externa e pelo movimento de regularização dos estoques”, avalia Stéfano Pacini, economista do FGV/Ibre, em comentário no relatório.