Confiança da indústria tem leve alta em setembro após três meses de queda

Apesar do avanço, setor segue pressionado pelo excesso de estoques e por um cenário macroeconômico adverso, marcado por juros altos e incertezas externas

aleksandarlittlewolf/Freepik Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto, para 95,0 pontos, indicando uma percepção menos negativa sobre o momento presente



O Índice de Confiança da Indústria (ICI), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou alta de 0,1 ponto em setembro, alcançando 90,5 pontos. O resultado interrompe uma sequência de três meses de quedas consecutivas, mas ainda reflete um ambiente de pessimismo no setor. Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 2,1 pontos, para 91,9 pontos.

De acordo com o economista do FGV IBRE, Stéfano Pacini, a melhora pontual está ligada a um efeito compensatório em relação ao fraco desempenho de agosto. Ainda assim, ele destaca que o setor segue pressionado pelo excesso de estoques e por um cenário macroeconômico adverso, marcado por juros altos e incertezas externas.

Entre os componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto, para 95,0 pontos, indicando uma percepção menos negativa sobre o momento presente. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 1,5 ponto, para 86,1 pontos, o menor nível desde junho de 2020. O indicador de produção prevista também caiu 4,7 pontos, para 83,9 pontos, igualmente no menor patamar desde 2020.

O levantamento mostra ainda que o nível de estoques ficou em 106,2 pontos, apontando excesso de produtos parados. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) permaneceu estável em 82,6%. Os dados foram coletados entre 1º e 23 de setembro e a próxima divulgação está prevista para 29 de outubro.

