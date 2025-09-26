Jovem Pan > Notícias > Economia > Confiança da indústria tem leve alta em setembro após três meses de queda

Confiança da indústria tem leve alta em setembro após três meses de queda

Apesar do avanço, setor segue pressionado pelo excesso de estoques e por um cenário macroeconômico adverso, marcado por juros altos e incertezas externas

  • Por da Redação
  • 26/09/2025 13h10
Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto, para 95,0 pontos, indicando uma percepção menos negativa sobre o momento presente

O Índice de Confiança da Indústria (ICI), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou alta de 0,1 ponto em setembro, alcançando 90,5 pontos. O resultado interrompe uma sequência de três meses de quedas consecutivas, mas ainda reflete um ambiente de pessimismo no setor. Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 2,1 pontos, para 91,9 pontos.

De acordo com o economista do FGV IBRE, Stéfano Pacini, a melhora pontual está ligada a um efeito compensatório em relação ao fraco desempenho de agosto. Ainda assim, ele destaca que o setor segue pressionado pelo excesso de estoques e por um cenário macroeconômico adverso, marcado por juros altos e incertezas externas.

Entre os componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,6 ponto, para 95,0 pontos, indicando uma percepção menos negativa sobre o momento presente. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 1,5 ponto, para 86,1 pontos, o menor nível desde junho de 2020. O indicador de produção prevista também caiu 4,7 pontos, para 83,9 pontos, igualmente no menor patamar desde 2020.

O levantamento mostra ainda que o nível de estoques ficou em 106,2 pontos, apontando excesso de produtos parados. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) permaneceu estável em 82,6%. Os dados foram coletados entre 1º e 23 de setembro e a próxima divulgação está prevista para 29 de outubro.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

