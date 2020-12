Confira dicas de Nathalia Arcuri, do canal ‘Me Poupe’, para crescer financeiramente na pandemia

Escritora e especialista em finanças fala do seu novo livro, ‘Guia Prático Me Poupe! – 33 dias para mudar sua vida financeira’, e ensina como enfrentar a crise num momento de isolamento social

Divulgação Nathalia Arcuri é dona da primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo



Há cinco anos, Nathalia Arcuri começou o seu canal “Me Poupe” no Youtube. De lá para cá, o “Me Poupe!” recebeu o selo de primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo, ganhou mais de 5 milhões de inscritos e entrou para o ranking realizado pela Croma das 50 marcas mais lembradas pelo consumidor durante a pandemia da Covid-19. Em sua conversa com a Jovem Pan, a youtuber comentou sobre seu novo lançamento, o livro “Guia Prático Me Poupe! – 33 dias para mudar sua vida financeira”, da editora Sextante, e deu dicas sobre como enfrentar a pandemia não só para sobreviver, mas para crescer financeiramente com ela. A especialista em finanças conta que a pandemia foi o tema central do seu trabalho e da sua equipe em 2020. “O que a gente precisa é saber mudar o nosso olhar para enxergar as oportunidades que não são óbvias. Nesse momento de crise, a gente precisa se perguntar: ‘O que as pessoas estão precisando? O que as empresas estão precisando?'”, sugere.

Em um momento de isolamento social, Nathalia relembra que o empreendedor tem que ter uma loja virtual e estar presente nas redes sociais. “Outra dica fundamental é que você precisa estar na internet, precisa estar onde as pessoas estão. Antes da pandemia, o brasileiro tinha um padrão de consumo que era um pouco mais analógico. Passada a pandemia, a conduta de consumo online vai ficar”, recomenda. A segunda dica da escritora é velha conhecida do brasileiro: tem que economizar. “Economizar, renegociar tarifas, taxas de juros, pedir descontos, trocar os alimentos de casa e estabelecer tetos de gatos por áreas da vida”. Ela exemplifica que um dos principais pilares para enfrentar a crise econômica é focar em ganhar mais, nem que seja fazendo bicos ou entrando em áreas que não estão em sua zona de conforto. Ela também recomenda que pessoas que antes não trabalhavam dentro da família, e que são maiores de 18 anos, precisam começar a trabalhar para incrementar a renda familiar. “Se tinha só um emprego, tem que buscar outro, tem que fazer renda extra. O remédio é simples: encontrar novas fontes de renda, ainda que não sejam as formais. Não tem para onde a gente correr”, diz.

Em 2018, ela mesmo decidiu sair da sua zona de conforto e lançou seu primeiro livro, o “Me Poupe! – 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso”. “O primeiro livro foi um sucesso muito maior do que eu podia imaginar. Já tem mais de 500 mil cópias vendidas, e esse, para mim, é um marco muito importante, não só como autora, mas também porque demonstra o interesse da brasileira e do brasileiro pelo assunto educação financeira com uma abordagem mais leve, mais didática e mais divertida”, afirma Nathalia. “Eu acredito que a grande diferença do primeiro para o segundo é que o primeiro tem uma narrativa mais fluída, tem uma analogia entre os meus aprendizados e as lições cujas quais eu fui tirando e o que o leitor pode extrair disso e agora, a gente traz para um ambiente muito mais prático mesmo, como se eu estivesse ao lado da pessoa escrevendo a história dela.”

Assim como o restante de seu trabalho, Nathalia optou por seguir a linha da praticidade em seu novo livro. “Eu acredito que esse é o grande diferencial do ‘Guia Prático Me Poupe! – 33 dias para mudar sua vida financeira’. Ele realmente cumpre a promessa que ele faz no título. A cada dia existe uma tarefa diferente, tarefas práticas que foram extraídas da minha metodologia”, explica a especialista em finanças. A escritora lamenta não poder realizar um lançamento físico, mas relembra a experiência do primeiro livro. “Foi incrível para mim, que só estava no Youtube e não tinha noção do impacto que o meu trabalho tinha na vida das pessoas”, conta. Sobre o resultado do livro, a especialista em finanças faz suspense. “O meu momento predileto do livro são dois: o momento em que a pessoa começa e quando a pessoa termina”, brinca. “Para mim, ele só faz sentido quando completo, não adianta só pegar uma parte ali de dentro e fazer. Para você realmente ter a experiência da benfeitoria que esse ‘Guia Prático’ tem, você precisa passar por ele inteiro.”

Nathalia relata que demorou mais de um ano para finalizar a obra. “Foi bem desafiador. Foi um processo de um ano e meio, porque queria algo que fosse completamente diferente de tudo o que eu tinha visto. Não queria um ‘planner’, não queria um ‘bullet journal’, eu não queria um livro, eu queria algo que não existia”, explica ela. Apesar do desafio de lançar o conteúdo no meio da pandemia, ela mostra como planejamento e poupança têm efeitos positivos a longo prazo. “A pandemia fez com que a gente contratasse mais pessoas. Saímos de uma equipe de 17 pessoas em janeiro para uma de 45 agora, em dezembro. A pandemia fez a gente criar projetos que não estava no nosso planejamento como SoS.” O SoS Me Poupe! é uma plataforma para autônomos e empreendedores. Segundo ela, a plataforma online ficou pronta em apenas 45 dias. “O conteúdo que eu faço no ‘Me Poupe!’ não é para mim, é para o mundo. O meu grande desejo era que finanças pessoais se tornassem ‘mainstream’, eu queria que fosse um assunto de fácil conexão com o público”, finaliza.