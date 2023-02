Confira dicas de como ‘furar a fila’ e receber a restituição do IR mais cedo

Com novas regras divulgadas pela Receita Federal, contribuintes conseguem adiantar o recebimento de valores em algumas modalidades

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Receita espera receber cerca de 39 milhões de declarações em 2023



Nesta segunda-feira, 27, a Receita Federal anunciou novas regras para o Imposto de Renda 2023. Uma das novidades é a de que o órgão anunciou que irá priorizar a restituição do Imposto de Renda 2023 de quem optar por receber via Pix. Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida do IR também serão ressarcidos antes. Com a novidade, o pagamento da restituição do Imposto de Renda seguirá nesta ordem de prioridade: pessoas com 80 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix e os demais. Mas, para quem quer se adiantar, existem algumas formas de tentar conseguir a restituição com a Receita Federal antes. “Se o contribuinte não está nos grupos prioritários, é importante tentar enviar a declaração o mais cedo possível. Dessa forma, a declaração será processada mais rapidamente e a restituição creditada. A partir da declaração de 2023, os contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou que optarem por receber via PIX poderão receber mais rapidamente que os demais que não são prioridades. Esses contribuintes se tornam uma nova faixa de prioridade, pois receberão antes dos demais. Se você estiver precisando da restituição o quanto antes, uma alternativa que muitos ainda não sabem é que alguns bancos oferecem o serviço de antecipação da restituição do IR. Importante ressaltar que esses serviços, normalmente, incidem juros”, afirma Marcos Miranda, consultor empresarial em contabilidade.

CEO da Spot Finanças com mais de 10 anos de experiência na área financeira, Nátaly Zamaro também acredita que o preenchimento da declaração com antecedência é a melhor estratégia para conseguir receber a restituição antes. “Além do preenchimento estar correto, é extremamente importante seguir o prazo de entrega. Quanto mais rápido enviar o Imposto de Renda. mais rápido virá a restituição. Essa é uma das maneiras que a Receita Federal utiliza para dividir os lotes e decidir as prioridades. Quem optar por usar as declarações pré-preenchidas e receber a restituição via Pix terão seus processos adiantados”, ressalta. Durante coletiva de imprensa, o auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2023, também recomendou que os contribuintes se adiantem na entrega da declaração. Ele esclareceu que o lote geralmente é fechado no dia 10 do mês, ou seja, se a declaração for entregue em 10 de maio, a restituição pode entrar no primeiro lote, programado para 31 de maio. Caso seja entregue em 11 de maio, a restituição fica para o lote seguinte, agendado para 30 de junho. Contudo, o primeiro lote é focado nas prioridades legais citadas anteriormente, mas não está limitado apenas a quem se encaixa nestes grupos. O pagamento será realizado em cinco etapas, sendo a primeiro em 31 de maio e a última em 29 de setembro. O segundo, terceiro e quarto lote ocorrem em 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto, respectivamente. O prazo para a entrega da declaração vai de 15 de março a 31 de maio.