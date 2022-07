Confira quais Estados terão redução de tarifa na conta de luz após determinação da Aneel

Consumidores de ao menos dez unidades federativas poderão ter queda nas cobranças

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil Conta de luz também será afetada por redução do ICMS



Consumidores de dez Estados brasileiros poderão ter uma redução na tarifa da conta de luz após a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinar o corte no que é cobrado por distribuidoras desses locais, com quedas que variam entre 0,5% e 5,26%. As reduções ocorrerão em partes de Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, como forma de devolver tributos pagos a mais pelos consumidores no passado. Contudo, os Estados não serão atendidos completamente – por exemplo, em São Paulo, a queda na tarifa será para as pessoas e empresas das 234 cidades das regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. O corte nas tarifas será sobre o valor atual, ou seja, atenuará os aumentos reajustes anunciados no começo do ano pelas empresas. Confira de quanto será a redução em cada distribuidora: