Imóveis de Furnas no RJ vão à leilão por mais de R$ 80 milhões

Imóveis de Furnas Centrais Elétricas vão à leilão na tarde desta quarta-feira, 13, na sede da B3, bolsa de valores em São Paulo. Serão colocados à venda dois ativos imobiliários localizados no Rio de Janeiro. Os lotes totalizam cerca de 10 mil metros quadrados, estão localizados no bairro de Botafogo, área nobre da Zona Sul da capital fluminense. As propriedades somadas foram avaliadas em R$ 85,6 milhões.

O maior lote corresponde à parte do terreno da antiga sede da estatal e o lance mínimo é de R$ 75,4 milhões. O outro lote, de menor área, se refere a um galpão com o lance mínimo fixado em R$ 10,2 milhões. Segundo Furnas, os dois terrenos são passíveis de incorporação imobiliária e podem se transformar em edifícios e condomínios residenciais de classe média e classe alta.

Furnas é uma subsidiária da Eletrobras, que passou no mês passado por um processo de capitalização que movimentou mais de R$ 30 bilhões. Recentemente, todo o conselho da empresa renunciou e um novo conselho será escolhido no começo do mês de agosto. O ex-presidente da Petrobras Ivan Monteiro está cotado para ser o novo presidente do Conselho de Administração da nova Eletrobras.

