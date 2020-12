Congresso aprova base do Orçamento de 2021 com salário mínimo de R$ 1.088 e rombo de R$ 247 bi

Lei de Diretrizes Orçamentárias segue para sansão presidencial após ter sido votada na Câmara e Senado; texto prioriza educação infantil, Casa Verde e Amarela e investimentos já em curso

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Parlamentares votaram texto substituto senador Irajá (PSD-TO), relator da medida



O Congresso concluiu nesta quarta-feira, 16, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), após aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora o texto, que serve como base para a formação do Orçamento de 2021, segue para a sansão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os parlamentares aprovaram a versão do relator da proposta, Irajá Abreu (PSD-TO), que define como meta fiscal o déficit primário de R$ 247,1 bilhões. O valor é a soma das receitas menos as despesas antes do pagamento de juros. A LDO também define o salário mínimo em R$ 1.088 a partir de fevereiro. O valor representa acrescimento de R$ 43 acima dos atuais R$ 1.045 e foi corrigido apenas com base no aumento da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A regra que previa aumento real do salário mínimo foi extinguida em 2019. Todos os destaques apresentados pelas bancadas da Câmara e do Senado foram negados.

O texto tem como prioridade políticas para a primeira infância, os investimentos que já estão em curso, e a efetivação do programa Casa Verde e Amarela nas cidades com até 50 mil habitantes. A iniciativa é a aposta do governo Bolsonaro para substituir o programa Minha Casa Minha Vida, uma das referências das gestões petistas. A LDO serve como base para a formação do Orçamento de 2021, que deverá ser aprovado pelo Congresso apenas no próximo ano. Até que a lei orçamentária não seja aprovada, o governo federal deve seguir o determinado na LDO para não paralisar a máquina pública. As datas previstas pela Constituição para aprovação dessas leis orçamentárias não serão cumpridas – o texto da LDO deveria ter sido aprovado até agosto. O prazo do Orçamento é dia 22 de dezembro.