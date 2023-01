Conselho da Petrobras aprova indicação de Jean Paul Prates para a presidência da estatal

Empresa informou que escolha foi unânime e se estende até abril de 2023

Rodrigo VIANA / AGENCIA SENADO / AFP Jean foi reconhecido como um dos três mais influentes no setor de energia renovável no Brasil



O senador Jean Paul Prates (PT-RJ) foi aprovado por unanimidade pelo conselho da Petrobras para se tornar o novo presidente da estatal. Atualmente, o Conselho de Administração tem 10 cadeiras. A 11ª está vaga desde que o presidente anterior, Caio Paes de Andrade renunciou. Com o aval, o senador vai fazer parte do Conselho Administrativo de forma temporária e aguardar uma eleição definitiva pelos acionistas em assembleia-geral, ainda a ser convocada. “A Petrobras informa que seu Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, por unanimidade, nomeou o Sr. Jean Paul Terra Prates como Conselheiro de Administração da Petrobras até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e o elegeu para o cargo de Presidente da companhia, este último com mandato até 13/04/2023, mesmo prazo dos demais integrantes da Diretoria Executiva da Petrobras. O Sr. Jean Paul Terra Prates tomou posse em ambos os cargos nesta data. Jean Paul Terra Prates tem 54 anos, é advogado, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e Mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da Pensilvânia”, informou a empresa em nota.

O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a presidência da Petrobras possui quatro empresas na área de óleo, gás e petróleo, situação incompatível para quem pretende comandar a empresa, de acordo com a Lei das Estatais. Prates afirmou que já começou o processo de desvinculação dos negócios. Sobre a política de preços da Petrobras, o senador já indicou que pretende fazer alterações caso assuma a presidência. Ele disse que o preço será vinculado, de alguma forma, ao mercado internacional, mas não especificou como. Atualmente, os preços seguem as cotações internacionais do dólar e do câmbio, tendo como referência o valor do barril do tipo Brent. Jean foi recentemente reconhecido como um dos três mais influentes no setor de energia renovável no Brasil, e uma das 50 personalidades mais importantes do setor energético mundial, pelas duas principais revistas internacionais especializadas em energia – Recharge (europeia) e Windpower (americana). Também foi eleito um dos 25 mais influentes da indústria eólica mundial pela revista Windpower.