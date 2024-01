Conselho Nacional de Previdência Social aprova redução no teto de juros do empréstimo consignado

Decisão tem como objetivo acompanhar os cortes na taxa Selic; bancos são contrários à medida e pedem que tema seja debatido por grupo técnico

José Cruz/Agência Brasil



O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou o pedido do governo federal uma redução no teto de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS. A medida entrará em vigor em oito dias úteis, a pedido dos bancos — o prazo seria de cinco dias. Com a mudança, a taxa de juros para empréstimos com desconto em folha passará de 1,80% ao mês para 1,76%, enquanto para empréstimos feitos por meio de cartão de crédito consignado, a taxa será reduzida de 2,67% para 2,61%. A decisão do CNPS tem como objetivo acompanhar os cortes na taxa Selic, que influenciam diretamente as taxas de juros praticadas pelos bancos. No entanto, as instituições são contrários à medida e defendem que o cálculo do teto de juros seja baseado na variação dos juros futuros com vencimento em dois anos. Diante disso, o representante dos bancos propôs que o tema seja debatido no grupo técnico do conselho, visando uma reavaliação da metodologia utilizada. As instituições financeiras ainda pedem participação do Banco Central e do Ministério da Fazenda no encontro.