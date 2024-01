Conta de luz dos brasileiros deve subir acima da inflação em 2024

Projeção da Aneel indica que tarifa média deve sofrer aumento de 5,6%; agência registra maior número de reclamações

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou uma projeção indicando que a conta de luz deve subir acima da inflação em 2024. A alta média nas tarifas está estimada em 5,6%, enquanto as estimativas do mercado financeiro para o índice geral de preços são de 3,86%. No ano anterior, o aumento médio nas contas foi de 5,9%. Em contrapartida, no período de 12 meses encerrado em dezembro, foram registradas 84.328 reclamações por problemas no fornecimento de energia, o maior número desde o início da série histórica em 2014. Isso representa um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período de 2022. As reclamações relacionadas ao Grupo Enel, que possui concessionárias no Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, aumentaram 52,88%. A Enel Rio, que atende Niterói, Região dos Lagos e Norte Fluminense, registrou um salto de 103,98% nas reclamações.

Publicado por Caroline Hardt

