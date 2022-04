Conta de luz ficará na bandeira verde, sem aumento na cobrança, em maio

País inteiro terá a bandeira, que indica condições favoráveis para a geração de energia elétrica

Agência Brasil Custo da energia elétrica deve permanecer na bandeira verde durante todo o resto de 2022



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta, 29, que a bandeira tarifária da conta de luz em maio de 2022 será a verde, em que não há tarifa adicional. A situação representa uma melhora em relação aos últimos meses, em que o país chegou a criar uma bandeira nova, a de ‘escassez hídrica’, com uma cobrança extra de R$ 14,20 a cada kWh consumido. A intenção era incentivar a economia de energia, já que o país passava por uma seca e os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam baixos, o que obrigava o governo a acionar as termelétricas, mais caras. A bandeira escassez hídrica, mais cara que as verde, amarela e vermelha, ficou ativa de 1º de setembro de 2021 a 15 de abril de 2022. No entanto, conforme previsto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as fortes chuvas que ocorreram no último verão foram suficientes para que a bandeira verde retornasse – a expectativa é que ela permaneça até o fim de 2022 e que 2023 também seja tranquilo, mesmo se houver uma nova seca, devido a investimentos em projetos de geração e transmissão de energia.