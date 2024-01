Petróleo fecha em alta devido a riscos no abastecimento

Apesar desta quarta-feira ter iniciado com tendência negativa, houve uma reversão durante a parte da tarde

Banco de imagens/Pixabay Plataforma de petróleo



Os contratos de petróleo encerraram o dia em alta nesta quarta-feira, 3, impulsionados por preocupações com o abastecimento e pelo compromisso da Opep+ em manter a estabilidade do mercado. Pela manhã, surgiram notícias de interrupções nas operações na Líbia devido a manifestações, o que deu fôlego aos preços. O petróleo WTI para fevereiro de 2024 fechou com alta de 3,30%, a US$ 72,70 o barril, enquanto o Brent para março subiu 3,11%, a US$ 78,25 o barril. O dia começou com uma tendência negativa para o petróleo, mas logo houve uma reversão após a notícia de interrupções no campo de petróleo El Shahara, um dos maiores da Líbia.

Segundo o Libya Al-Ahrar, as operações foram interrompidas devido às manifestações. Além disso, a Oanda mencionou que novos ataques no Mar Vermelho também contribuíram para o aumento dos preços. No entanto, a Oanda alertou que, caso esses ataques não se intensifiquem, não representam um risco significativo para o preço do petróleo. Apesar das incertezas, a Opep+ emitiu um comunicado reforçando seu compromisso com a unidade e a estabilidade do mercado. O comunicado faz referência à saída da Angola do cartel e destaca os esforços do grupo para ajudar a economia global a superar desafios, como a pandemia da covid-19.