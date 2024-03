Correios anunciam aumento dos serviços postais a partir de abril

Tarifas de envio nacional e internacional serão reajustadas em 4,39%, com correção baseada no IPCA

Joédson Alves/Agência Brasil Reajuste nas tarifas dos Correios começará a valer a partir de 3 de abril



Os serviços postais prestados pelos Correios sofrerão um reajuste de 4,39% a partir do dia 3 de abril. A medida, que corresponde à correção da inflação com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2023, foi oficializada por meio de uma portaria do Ministério das Comunicações, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25). As tarifas para envio de cartas e cartões postais nacionais de até 20 gramas terão um aumento, passando de R$ 2,45 para R$ 2,55. Já para cartas de 450 g a 500 g, o valor passará de R$ 13,35 para R$ 13,80. Além disso, o franqueamento autorizado de cartas simples também sofreu reajuste, podendo variar de R$ 2,27 a R$ 12,17, dependendo do peso em gramas. No caso dos telegramas nacionais, os valores serão diferenciados de acordo com a modalidade escolhida.

O envio via internet custará R$ 10,74, por telefone será R$ 12,96 e a contratação pré-paga nas agências terá o valor de R$ 15,56. Já para o envio de malotes com grandes volumes, calculados em quilos e contratados por pessoa jurídica, é necessário consultar a tabela de distância e peso disponível no site dos Correios. Para os envios internacionais, os países foram divididos em cinco grupos por região. Os valores para envio poderão variar de R$ 4,30 a R$ 239,60, dependendo do peso em gramas e do grupo do país de destino. Os grupos são: 1 (Argentina, Paraguai e Uruguai), 2 (demais países da América do Sul), 3 (Américas Central e do Norte), 4 (Europa) e 5 (Ásia e Oriente Médio, África e Oceania).

