Correios iniciam inscrições para programa de desligamento voluntário

Prazo para funcionários pedirem demissão vai até 24 de setembro

Joédson Alves/Agência Brasil Data para que funcionários peçam demissão é até dia 24 de setembro



Os Correios anunciaram na última segunda-feira (16), o início das inscrições para o Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Os funcionários que desejam participar têm até o dia 24 de setembro para formalizar sua adesão. A indenização a ser recebida pelos que optarem por deixar a empresa será calculada através de uma fórmula que leva em conta diversos fatores, como tempo de serviço, salário, idade e adicionais relacionados à aposentadoria.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para que um funcionário possa se inscrever no programa, é necessário que ele faça parte do quadro de pessoal ativo dos Correios na data do desligamento. Além disso, existem critérios específicos que devem ser atendidos até o último dia do mês anterior ao término das inscrições. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de ter pelo menos 55 anos e menos de 75 anos de idade.

Outro ponto importante é que o funcionário deve ter completado um mínimo de 25 anos de efetivo exercício na empresa. Além disso, é exigido que o colaborador possua pelo menos 36 meses de remuneração nos últimos 60 meses trabalhados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile