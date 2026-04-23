Correios registram prejuízo financeiro de R$ 8,5 bilhões em 2025

Gastos com processos judiciais e o aumento de custos operacionais impulsionaram o resultado negativo da estatal

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os Correios acumulam 14 trimestres de ônus financeiro



Os Correios divulgaram nesta quinta-feira (23) o resultado financeiro de 2025. Segundo o balanço, a estatal registrou prejuízo de R$ 8,5 bilhões, um valor três vezes superior ao verificado em 2024, de R$ 2,6 bilhões.

A estatal comunicou que o resultado negativo foi impulsionado pelo aumento de custos operacionais e pelos gastos com processos judiciais, que somaram R$ 6,4 bilhões. Perante a Justiça, a principal demanda aos Correios foi trabalhista, como reivindicação de adicional de periculosidade e extras pela atividade de distribuição e coleta externa.

A receita bruta, em 2025, foi de R$ 17,3 bilhões, uma queda de 11,35% ante 2024. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 13,1 bilhões negativos.

Empréstimo

Desde o último trimestre de 2022, os Correios registram prejuízo. A estatal acumula 14 ciclos financeiros de ônus.

Diante do cenário, a empresa buscou operação de crédito com aporte de R$ 20 bilhões. O Tesouro Nacional aprovou um empréstimo inferior, no valor de R$ 12 bilhões.

A estatal teve acesso ao recurso nos últimos dias de 2025. Dessa forma, o aporte pouco afetou o balanço financeiro por o crédito ter sido usado para cobrir despesas emergenciais.

Uma capitalização adicional de até R$ 8 bilhões segue em tratativa.

Em entrevista a jornalistas, nesta quinta-feira, o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, declarou que o crédito extra não é necessário no momento. O chefe da estatal explicou que não vale a pena captar recurso e “ficar empoçado”.

Rondon falou que houve uma maior receptividade dos bancos para conceder o empréstimo em comparação com 2025. “Podem não ser os R$ 8 bilhões para uma próxima captação, [porque] algumas ações que a gente conseguiu implementar trouxeram conforto de liquidez que é relevante”, acrescentou.

Equilíbrio das contas

Aos jornalistas, o presidente da estatal declarou haver “grande segurança” sobre a redução significativa de despesas operacionais dos Correios nos próximos anos sem afetar o serviço prestado. Sobre as despesas judiciais, o presidente da empresa relatou não haver estimativa de redução no curto prazo.

O chefe da empresa destacou a queda de 32% nos custos com empregados em comparação com 2024. “Esse indicador mostra que a empresa está operando com maior produtividade e melhor gestão de recursos”, afirmou o presidente dos Correios.

Rondon ainda descartou estar em pauta a privatização da estatal.

Com informações de Agência Brasil e Estadão Conteúdo