Cotações do açúcar bruto registram queda na Bolsa de Mercadorias de Nova York nesta quarta

Contratos com entrega em março de 2024 encerraram o dia valendo 21,97 centavos de dólar por libra-peso

REUTERS/Emmanuel Foudrot

A cotação do açúcar bruto na Bolsa de Mercadorias de Nova York (ICE Futures US) registrou uma queda acentuada no pregão eletrônico desta quarta-feira (13). Os contratos com entrega em março de 2024 encerraram o dia valendo 21,97 centavos de dólar por libra-peso, representando uma queda de 0,62 centavo (ou -2,74%) em relação ao fechamento anterior. Já a posição maio de 2024 fechou cotada a 21,19 centavos, apresentando uma queda de 2,5%. A queda nas cotações é resultado da liquidação de posições compradas pelos fundos, que estão se desfazendo de seus contratos devido ao cenário de amplas ofertas. O Brasil, por exemplo, está prevendo uma safra recorde de açúcar, enquanto a Índia está direcionando uma maior quantidade de cana-de-açúcar para a produção de açúcar em detrimento do etanol, a fim de aliviar a escassez de matéria-prima no mercado interno.