Preços do arroz atingem recordes no Rio Grande do Sul

Valorização é impulsionada por menor oferta e demanda firme; produção brasileira de arroz para a safra 2022/23 foi estimada em 10 milhões de toneladas

Os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul estão alcançando novos recordes nominais, de acordo com o Indicador CEPEA/IRGA-RS. A combinação de menor oferta e demanda firme tem impulsionado essa valorização. No início desta semana, o indicador registrou o valor de R$ 127,38 por saca de 50 kg, representando um aumento de 6% apenas nos primeiros 11 dias de dezembro. A produção brasileira de arroz para a safra 2022/23 foi estimada em 10 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados pela Conab, enquanto a exportação deve atingir 1,8 milhão de toneladas. Esse número representa uma queda de 7% em relação à temporada anterior. Com o estoque inicial de 2,3 milhões de toneladas e a importação de 1,4 milhão de toneladas, o suprimento totaliza 13,74 milhões de toneladas.