CPMI do INSS ouve defensora pública que denunciou fraudes antes da PF

Operação “Sem Descontos”, deflagrada pela Polícia Federal em abril deste ano, desmantelou esquema que resultou em milhares de vítimas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A CPMI do INSS ouviu nesta quinta-feira (28) o depoimento de uma defensora pública que atuava contra os descontos ilegais nos benefícios de aposentados. O esquema, que resultou em milhares de vítimas, foi alvo da Operação “Sem Descontos”, deflagrada pela Polícia Federal em abril deste ano. Durante a sessão, a defensora revelou que já havia alertado sobre a necessidade de reforçar a segurança e ampliar as investigações, mas, segundo ela, nenhuma medida efetiva foi tomada antes da operação. Parlamentares destacaram ainda que os indícios de fraudes remontam a 1994, o que significa que o esquema teria atravessado quatro governos federais sem que providências fossem adotadas.

As irregularidades afetavam principalmente aposentados que recebem um salário mínimo, muitos deles surpreendidos com descontos indevidos que comprometiam despesas básicas como aluguel, medicamentos e alimentação. A comissão agora busca identificar quem se beneficiava do esquema e se havia participação ou omissão de agentes públicos ao longo dos anos. O caso foi classificado como um grave ataque à dignidade dos aposentados brasileiros, já que envolve valores essenciais para a sobrevivência de milhões de famílias.