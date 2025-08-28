COP30 pode reforçar papel do Brasil como vitrine global na transição energética

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é vista como oportunidade para atrair investimentos e ampliar participação da iniciativa privada no setor

Carlos Fabal / AFP COP30 está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na cidade de Belém



A COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) é apontada por especialistas do setor como uma oportunidade para o Brasil se consolidar como “vitrine global” na transição energética, atraindo investimentos e fortalecendo a participação da iniciativa privada no mercado de energia renovável.

Durante um evento promovido pela CPFL Energia para debater os avanços do país na área, a coordenadora-geral de planejamento de transmissão do Ministério de Minas e Energia, Lorena Silva, destacou a credibilidade institucional e o marco regulatório estável como diferenciais do Brasil no cenário internacional. “Vemos o Brasil como liderança, mas isso não significa que não precisamos avançar. Na COP30 temos muito a mostrar, liderando já a partir da nossa vocação”, afirmou.

A CPFL também anunciou progressos na transição para renováveis. Segundo o presidente da companhia, Gustavo Estrella, a matriz de geração de energia da empresa passou a ser cem por cento renovável, meta que foi alcançada cinco anos antes do previsto. A transição energética envolve a substituição gradual de combustíveis fósseis por fontes limpas, como a energia solar fotovoltaica, a eólica e a biomassa, processo considerado essencial para reduzir emissões e garantir sustentabilidade ao setor elétrico.