Jovem Pan > Notícias > Sustentabilidade > COP 30 > COP30 pode reforçar papel do Brasil como vitrine global na transição energética

COP30 pode reforçar papel do Brasil como vitrine global na transição energética

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é vista como oportunidade para atrair investimentos e ampliar participação da iniciativa privada no setor

  • Por Uanabia Mariano
  • 28/08/2025 17h40 - Atualizado em 28/08/2025 17h42
  • BlueSky
Carlos Fabal / AFP Vista aérea da construção do Parque da Cidade em Belém, Pará, Brasil, tirada em 16 de junho de 2025. O Brasil sediará a conferência climática da ONU, COP30, em novembro, na cidade amazônica de Belém. (Foto de Carlos Fabal / AFP) COP30 está prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na cidade de Belém

A COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) é apontada por especialistas do setor como uma oportunidade para o Brasil se consolidar como “vitrine global” na transição energética, atraindo investimentos e fortalecendo a participação da iniciativa privada no mercado de energia renovável.

Durante um evento promovido pela CPFL Energia para debater os avanços do país na área, a coordenadora-geral de planejamento de transmissão do Ministério de Minas e Energia, Lorena Silva, destacou a credibilidade institucional e o marco regulatório estável como diferenciais do Brasil no cenário internacional. “Vemos o Brasil como liderança, mas isso não significa que não precisamos avançar. Na COP30 temos muito a mostrar, liderando já a partir da nossa vocação”, afirmou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A CPFL também anunciou progressos na transição para renováveis. Segundo o presidente da companhia, Gustavo Estrella, a matriz de geração de energia da empresa passou a ser cem por cento renovável, meta que foi alcançada cinco anos antes do previsto. A transição energética envolve a substituição gradual de combustíveis fósseis por fontes limpas, como a energia solar fotovoltaica, a eólica e a biomassa, processo considerado essencial para reduzir emissões e garantir sustentabilidade ao setor elétrico.

Leia também

Petrobras a um passo do licenciamento na Foz do Amazonas
Polêmica na COP30: cruzeiros em Belém restrigem acomodação a 20 países
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >