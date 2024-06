Cresce a procura por executivos C-levels sob demanda no Brasil

Dados refletem as necessidades do mercado, especialmente das startups em estágios iniciais, que enfrentam desafios específicos e demandam talentos especializados

A busca por executivos C-level sob demanda tem registrado um crescimento significativo no mercado de trabalho brasileiro, segundo levantamento da Chiefs.Group, pioneira em Open Talent Economy no país. De acordo com o levantamento, divulgado nesta semana, entre 2022 e 2023, a procura por profissionais na plataforma aumentou 800%, e a HRTech já conta com 1.200 profissionais cadastrados, projetando um crescimento de 80% até o fim do primeiro semestre de 2024. Essa modalidade, conhecida como Open Talent, está sendo adotada por empresas de todos os tamanhos e setores. A flexibilidade para adaptar-se às necessidades, o acesso a habilidades específicas e a eficiência financeira são fatores que atraem cada vez mais empresas e departamentos de RH. Segundo Luciana Carvalho, CEO da Chiefs.Group,”O Open Talent é uma revolução que redefine como as empresas encaram o crescimento, combinando talentos internos e externos para impulsionar a inovação, criatividade e competitividade”.

Os cargos mais procurados no trabalho sob demanda são CFO (20%), CHRO (15%) e CMO (11%). Entre as empresas que adotam essa abordagem, 56% são startups, 32% médias empresas e 12% grandes. Os dados refletem as necessidades do mercado, especialmente das startups em estágios iniciais, que enfrentam desafios específicos e demandam talentos especializados, particularmente no setor financeiro. O movimento Open Talent está se consolidando como uma solução essencial para empresas brasileiras, mostrando uma crescente preferência por essa abordagem flexível e eficiente.

Publicado por Heverton Nascimento