Crescem as chances de pouso suave da economia global, diz documento do G20

Reunião terminou sem comunicado oficial, contudo, a presidência do grupo divulgou um ‘resumo’ das reuniões

Nelson ALMEIDA / AFP Visão geral da reunião dos ministros das finanças do G20 em São Paulo, Brasil



Sem comunicado oficial, um trecho do documento divulgado presidência do G20 – atualmente o Brasil ocupa o cargo -, nesta quinta-feira, 29, mostra que a probabilidade de que a economia global desacelere de forma suave aumentou. O governo brasileiro emitiu um resumo com as conclusões das reuniões entre os ministros de Finanças e presidentes dos Bancos Centrais do mundo. De acordo com o texto, as perspectivas de crescimento no médio prazo continuam moderadas, e as estimativas indicam que o crescimento econômico global irá ficar estável em um nível mais baixo. De acordo com os líderes, o desafio principal é estabelecer medidas que estimulem o crescimento econômico e que possam, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade nos orçamentos e criar reservas.

“Reiteramos a necessidade de políticas fiscais, monetárias, financeiras e estruturais bem calibradas e comunicadas para promover políticas fortes, sustentáveis, crescimento equilibrado e inclusivo, manter a estabilidade macroeconômica e financeira e ajudar a limitar as repercussões negativas [da desaceleração global]”, diz um trecho do resumo. Já em relação à inflação, ficou destacado que o papel fundamental das autoridades monetárias é garantir que a inflação convirja para as metas propostas. De acordo com o texto, a situação está menos grave que nos anteriores. “A inflação diminuiu na maioria das economias, graças, em grande parte, a políticas monetárias adequadas, à redução dos estrangulamentos na cadeia de abastecimento e à moderação dos preços das matérias-primas”, aponta.

*Com informações da Agência Brasil