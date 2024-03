Incêndio deixa ao menos 44 pessoas mortas e outras 22 feridas em Bangladesh

Bombeiros acreditam que chamas tenham sido causadas pela explosão de uma tubulação de gás em um restaurante

Munir Uz Zaman / AFP Bombeiros tentam apagar as chamas de um prédio comercial na capital Daca, em Bangladesh



Um incêndio atingiu um prédio de seis andares nesta quinta-feira, 29, em Daca, capital de Bangladesh. De acordo com autoridades locais, ao menos 44 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas. As chamas tiveram origem em um prédio comercial onde funciona e rapidamente se espalhou pelos andares. Um funcionário do Corpo de Bombeiros afirmou que o incêndio começou por volta das 21h50 no horário local (12h50 em Brasília) e que, provavelmente, foi causado pela explosão de uma tubulação de gás no restaurante, contudo, o governo ainda investiga a causa exata do ocorrido. O prédio era composto por vários restaurantes, lojas de roupas e de telefones celulares.

O gerente de um restaurante chamado Sohel, que funciona no local, afirmou que “estávamos no sexto andar quando vimos a fumaça sair pelas escadas. Muita gente subiu para outros andares. Outros usaram uma tubulação para descer. Alguns ficaram feridos ao descer”. Outras pessoas ficaram presas no telhado do prédio enquanto pediam por ajuda. Centenas de familiares angustiados se aglomeraram no Dhaka Medical College Hospital quando as ambulâncias chegaram ao local trazendo mortos e feridos.

*Com informações da AFP