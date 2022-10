Criadores do Plano Real divulgam nota a favor de Lula, mas pedem responsabilidade na economia

Em nota, economistas Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Persio Arida confirmaram apoio ao petista no segundo turno das eleições;

SÉRGIO CASTRO/ ANDRÉ DUSEK / HÉLVIO ROMERO/ RAFAEL ARBEX / ESTADÃO CONTEÚDO Economistas divulgaram nota na qual confirmam voto em Lula na disputa contra Bolsonaro



Os economistas Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Persio Arida, responsáveis pela criação do Plano Real durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), declararam voto em Lula (PT) no 2º turno das eleições de 2022. Através de nota, os quatro economistas disseram que votarão em Lula no segundo turno, mas pediram responsabilidade ao petista na condução econômica do país. “Votaremos em Lula no 2º turno; nossa expectativa é de condução responsável da economia”, diz a nota. Armínio, que foi presidente do Banco Central durante o segundo mandato de FHC, já havia declarado preferência por Lula na terça-feira, 4. Na quarta, 5, Persio Arida, que foi ex-presidente do BNDS e do Banco Central, também declarou seu voto em Lula, dizendo ao jornal O Globo que considera Jair Bolsonaro “uma ameaça à democracia brasileira”. Bacha chegou a ser membro o governo de FHC como presidente do BNDS por dez meses, enquanto Malan foi ministro da Fazenda no governo do tucano e presidente do Banco Central durante o governo de Itamar Franco. Além dos quatro, André Lara Resende, outro economista renomado que fez parte do Plano Real, também declarou voto em Lula, mesmo não participando da nota conjunta.