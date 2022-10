Tarcísio de Freitas ganha apoio do MDB de São Paulo e do Podemos para o governo do Estado

Candidato pretende usar novas parceirias de prefeitos e líderes políticos para aumentar sua capilaridade e do presidente Jair Bolsonaro

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é candidato ao Governo de São Paulo



O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) terá o apoio dos diretórios estaduais do MDB e do União Brasil na disputa em segundo turno. O anúncio do MDB foi feito com as presenças de nomes importantes do partido no estado, entre eles o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e o presidente da sigla, o deputado federal Baleia Rossi. Tarcísio prometeu manter os convênios firmados entre prefeitura e governo e disse que vai ajudar a capital a resolver problemas históricos. “Boas políticas públicas precisam ser preservadas. E o que a gente quer é dar aquela modernidade, dar aquela acelerada onde a gente precisa, como na questão da mobilidade, melhorar a questão da saúde, da educação, mas mantendo aquilo que é bom e que o paulista já se acostumou. É um Estado pujante, é um estado rico, que se desigual. A gente vai combater essas desigualdades e vamos trabalhar no sentido de incrementar aquilo que precisa ser incrementado”, declarou o candidato. Ainda na noite da última quarta, o Podemos também declarou apoio a Tarcísio. A presidente nacional da sigla, Renata Abreu, destacou o alinhamento ideológico e de princípios com o candidato.

Depois de receber apoio do MDB de São Paulo, Tarcísio teve uma reunião com o diretório estadual do União Brasil, na qual recebeu o endosso de seu apoio no Estado. A sigla em São Paulo também anunciou o apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL). Tarcísio explicou que a ideia, agora, é intensificar as agendas com a presença dos novos. “Nós vamos programar as agenda que nós faremos no Estado com o presidente da República. A ideia é trazer o presidente para algumas cidades que ele não esteve no primeiro turno. A gente teve o presidente seis vezes no primeiro turno. Foi importante. Mas a gente vai intensificar isso, porque a gente faz uma aposta muito grande de que a gente consegue ampliar a diferença que nós fizemos no primeiro turno aqui em São Paulo. Durante o primeiro turno, como nós tínhamos muitos prefeitos que estavam ligados ao Rodrigo, e o Rodrigo não tinha uma candidatura presidencial competitiva, eles ficavam, de certa forma constrangidos em defender o próprio presidente. Agora não. Agora está todo mundo liberado. E é essa energia que a gente quer usar neste momento. Então, a partir do momento que nós temos uma adesão maciça de prefeitos ao nosso projeto, a gente vai usar essa capilaridade e essa força na campanha do presidente”, disse.

Tarcísio de Freitas acredita que, neste segundo turno, as campanhas terão mais capilaridade, contando inclusive com os prefeitos que o apoiam. O candidato do Republicanos não descarta até a presença do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), no palanque. “O Rodrigo já manifestou a adesão dele. Os prefeitos estão aderindo. Nós vamos fazer muitos eventos. Eventos com a gente presente. Eventos onde a gente não vai estar presente. Então a gente vai agora multiplicar os braços. Eu vou estar em um lugar, meu candidato a vice vai estar em outro lugar. Outras lideranças vão estar espalhadas. Deputados eleitos também vão estar engajados nisso, também fazendo eventos em todos os lugares. Agora é hora da multiplicação dos recursos e da nossa presença no Estado”, pontuou.

*Com informações da repórter Nanny Cox