CVM inicia processo administrativo para analisar comunicação da Petrobras

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou, nesta quinta-feira (4), um processo administrativo para analisar notícias e fatos relevantes relacionados à Petrobras, que tem sido alvo de especulações sobre troca no comando e sobre a distribuição de dividendos extraordinários. O processo foi aberto através da Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 (GEA-1), da Superintendência de Relações com Empresas. Apesar da abertura das investigações, não se tem quais informações são alvo do processo que trata da supervisão de notícias, fatos relevante e comunicados, mas é comum que a CVM inicie questionamentos à empresa em casos como esse. O desenrolar do processo dependerá de novos acontecimentos e da interpretação do regulador. Esse tipo de processo questiona a demora de empresas em se posicionar sobre notícias que impactam o valor das ações.

A Petrobras informou ao mercado que ainda não havia decisão sobre dividendos extraordinários, apesar de notícias indicarem o contrário. Houve especulações sobre a saída do presidente atual, Jean-Paul Prates, e sua substituição por Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. As ações da Petrobras apresentaram volatilidade no pregão de hoje, com a ação ordinária fechando em queda de 0,46% e a preferencial cedendo 1,41%. Enquanto isso, o Ibovespa encerrou o dia com leve alta, atingindo 127.427,53 pontos. A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprove os dividendos extras, segundo informações da imprensa.

Em meio essa investigação, os papéis da Petrobras oscilaram durante esta quinta. Começaram o dia em alta, mas passaram a cair com especulações sobre eventual demissão de Jean Paul Prestes, presidente da companhia. Em meio a outros fluxos de notícia sobre a empresa, os papéis deixaram a alta e fecharam em baixa de 0,46% (ON) e 1,41% (PN).