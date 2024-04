Jean Paul Prates ironiza rumores sobre sua saída da Petrobras

Presidente da estatal publicou no X uma conversa fictícia falando que ele sairia apenas para jantar e voltaria na manhã seguinte porque tem ‘agenda cheia’; sindicatos se solidarizaram ao ex-senador

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Jean Paul Prates é o presidente da Petrobras desde janeiro do ano passado



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, recebeu apoio de sindicatos após ironizar notícias sobre uma possível troca no comando da companhia. Em uma publicação nas redes sociais, ele brincou com a situação, reproduzindo uma fictícia troca de mensagens de WhatsApp. “Jean Paul vai sair da Petrobras?”, questiona um dos interlocutores. “Acho que após às 20h02. Vai pra casa jantar… E amanhã às 7h09 estará de volta na empresa, porque sempre tem a agenda cheia”, responde o outro. Rumores sobre a saída de Prates surgiram após uma entrevista em que Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, admitiu conflitos com o presidente da estatal. O nome do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, passou a ser cogitado como uma opção para assumir o comando da Petrobras.

A FUP (Federação Única dos Petroleiros), aliada de Prates, reconheceu sua atuação em busca do fortalecimento da empresa e criticou o “processo de espancamento público” pelo qual estaria passando o presidente da Petrobras. O sindicato ainda afirma que o ex-senador “promoveu o início da implementação de uma nova e importante política de melhoria das condições de vida do trabalhador brasileiro, como o fim da nociva política de preço de paridade de importação”. No mercado financeiro, a possibilidade de demissão de Prates gerou grande volatilidade nas ações da Petrobras.

Veja o post de Jean Paul Prates

