Desempenho expressivo do agronegócio no PIB foi resultado da safra recorde de grãos

Resultado do Produto Interno Bruto foi superior ao esperado pelo mercado após grande produção de soja no primeiro trimestre do ano; condições climáticas favoreceram a produção do agronegócio

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A soja é um dos principais produtos exportados pelo Brasil, com peso significativo na atividade econômica



Nesta quinta-feira, 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano. O desempenho do índice foi puxado pelo crescimento de 21,6% da agropecuária, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Economista-chefe da Coface, Patrícia Krause avalia que o resultado foi acima do esperado pelo mercado. Apesar da expectativa positiva, os resultados da safra da soja, que contam com uma produção mais frutifica nesta época, fizeram com que o percentual fosse maior do que o estimado. “Tínhamos também uma base fraca de comparação porque no ano passado, por questões climáticas, houve quebra de safra. Este ano, tivemos recorde. De fato, o agro ajudou muito. Além disso, houve destaque da área de serviços, com alguma aceleração neste período”, pontua.

A visão é compartilhada pela coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. “Problemas climáticos impactaram negativamente a Agropecuária ano passado e esse ano estamos com previsão de safra recorde de soja, que representa aproximadamente 70% da lavoura no trimestre, com crescimento de mais de 24% de produção. A safra da soja é concentrada no primeiro semestre do ano. Ao compararmos o quarto trimestre de um ano ruim com um primeiro trimestre bom, observamos esse crescimento expressivo da Agropecuária”, disse à agência de notícias do instituto. Segundo Patrícia Krause, o resultado do primeiro trimestre do PIB coloca um viés de alta no índice, mas a expectativa é de desaceleração gradual nos demais trimestres, pelo impacto da taxa de juros e do forte aperto monetária na atividade econômica.