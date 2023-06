Entenda o que é o PIB e para que ele serve

Novo balanço do Produto Interno Bruto foi divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, 1º, e mostra crescimento de 1,9% da economia nos últimos três meses

Marcos Santos/USP Imagens O PIB é usado para medir a economia de um País, Estado ou cidade em determinado período de tempo



Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cada três meses, o Produto Interno Bruto (PIB) é um dos principais termômetros para medir o desempenho da economia. Ou seja, quanto mais alto, maior foi a geração de riquezas de um país, Estado ou município em um determinado espaço de tempo. Cada divulgação é referente ao trimestre imediatamente anterior. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 1º, o PIB cresceu 1,9% no último trimestre em relação ao trimestre anterior. No balanço, foi constatado que o crescimento da agropecuária (21,95) foi o principal responsável pelos números. O indicador leva em consideração todos os produtos e serviços finais produzidos, e no caso brasileiro ele é dividido entre a prestação de serviços, a atividade agrícola e a produção industrial.

Quando o resultado de um período vem acima do outro, significa que a atividade econômica melhorou em relação ao período anterior. Um PIB próximo de zero indica que a situação não teve grandes mudanças. Já o PIB negativo, como o caso de 2020, em que registrou queda de 4,1% na comparação com 2019, o pior resultado desde o início da atual série histórica do IBGE, em 1996, mostra que a situação econômica está pior, o que refletiu na diminuição do consumo de produtos e serviços.