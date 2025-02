Caixa Econômica Federal registra lucro de R$ 14 bilhões em 2024, um aumento de 31,9%

No último trimestre do ano, o lucro líquido alcançou R$ 4,6 bilhões, o que equivale a um crescimento de 59,7% em relação ao mesmo período do ano anterior

A Caixa Econômica Federal reportou um lucro líquido recorrente de R$ 14 bilhões ao final de 2024, representando um aumento de 31,9% em comparação ao ano anterior. No último trimestre do ano, o lucro líquido alcançou R$ 4,6 bilhões, o que equivale a um crescimento de 59,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) subiu para 10,4%, com um acréscimo de 1,97 ponto percentual. A carteira de crédito da instituição atingiu R$ 1,236 trilhão, refletindo um crescimento de 10,4% em um ano. A taxa de inadimplência, por sua vez, apresentou uma queda, situando-se em 1,97%. No segmento imobiliário, a Caixa detém uma participação de mercado de 67,2%, com uma carteira de R$ 832,1 bilhões, o que representa um aumento de 13,5%. As contratações de crédito para habitação totalizaram R$ 223,6 bilhões, com um crescimento de 20,6%.

Os ativos totais da Caixa somaram R$ 2 trilhões, um crescimento de 10,9% em relação ao ano anterior. As captações também mostraram um desempenho positivo, com um aumento de 14,2%, totalizando R$ 1,696 trilhão. Em 2024, o banco destinou R$ 404,1 bilhões para benefícios sociais, o que representa um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior. Além disso, a Caixa observou uma diminuição de 8,9 milhões nos atendimentos presenciais, enquanto as transações realizadas por meio de canais digitais cresceram 40,7%.

