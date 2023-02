Desemprego no Brasil recua 4% e registra menor taxa desde 2015

Dados do IBGE revelam que 3,9 milhões de pessoas que saíram do desemprego de 2021 para 2022

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Remuneração média da população brasileira empregada foi de R$ 2.715



Em 2022, o número de pessoas sem emprego caiu 27,9% em relação ao ano anterior, segundo dados da pesquisa PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 28. O percentual representa 3,9 milhões de pessoas que saíram do desemprego. A taxa média anual de desocupação foi estimada em 9,3%, recuando 3,9% em relação a 2021. A quantidade de brasileiros com trabalho alcançou 98 milhões em 2022, a maior média anual da série e 7,4% acima de 2021. O IBGE também revelou que o número médio de empregados com carteira de trabalho aumentou em 9,2% e chegou a 35,9 milhões de pessoas, consolidando a reversão da tendência do trabalho informal iniciada em 2021. Contudo, a média anual de empregados sem carteira assinada no setor privado mostrou aumento de 14,9% em 2022, após uma queda acentuada em 2020. O número médio anual de trabalhadores autônomos totalizou 25,5 milhões em 2022, com alta de 2,6% no ano. Além disso, também houve alta no número médio anual de trabalhadores domésticos, que cresceu 12,2% e alcançou 5,8 milhões de pessoas. O rendimento anual médio da população brasileira foi estimado em R$ 2.715, queda de 1% em relação a 2021. Entre as atividades, apenas Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura teve queda percentual da população ocupada, com baixa de -1,6%. Já outros serviços foi a atividade com maior percentual de aumento da população ocupada, crescendo 17,8% entre 2021 e 2022.