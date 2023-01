Desemprego registra nova queda em novembro e atinge menor taxa desde 2015

Segundo dados da PNAD, número de pessoas ocupadas chegou a 99,7 milhões, sendo o novo recorde da série histórica iniciada em 2012

Tony Winston/Agência Brasília Mercado de trabalho segue em nível de recuperação após queda histórica em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus



A taxa de desemprego do Brasil registrou queda em novembro de 2022, indo para 8,1%. Essa é a menor taxa desde o trimestre encerrado em abril de 2015, quando o desemprego atingiu a mesma taxa. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Os resultados mostram um recuo de 0,9 pontos percentuais (p.p.) em relação ao último balanço, referente ao trimestre que se encerrou em agosto (8,9%) e 3,5 p.p. em relação a novembro de 2021, quando a taxa era de 11,6%. No momento, 8,7 milhões estão desempregados, o que mostra queda de 953 mil pessoas em relação ao trimestre anterior e de 3,7 milhões em relação a 2021. Ao todo, 99,7 milhões de pessoas estão ocupadas, segundo o levantamento, o que corresponde ao novo recorde da série histórica iniciada em 2012. O número de empregados com carteira de trabalho assinada cresceu 2,3% e chegou a 36,8 milhões.