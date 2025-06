Dia dos Namorados: testamos alguns presentes que vão fazer o coração bater mais forte

Confira abaixo uma seleção de 11 itens com propósito e tecnologia porque seu par merece

Freepik Segundo o FecomercioSP, vendas dos setores de roupas, acessórios, farmácias, perfumarias e eletroeletrônicos vão expandir 4,8% neste mês



Junho promete movimentação em vendas devido à data tão esperada pelos românticos de plantão estar próxima. De acordo com números da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), vendas dos setores de roupas, acessórios, farmácias, perfumarias e eletroeletrônicos vão expandir 4,8% neste mês.

Pensando em fazer uma seleção de produtos mais diferenciada, o portal Jovem Pan “testou” alguns presentes e ouviu consumidores com relação a outros mimos aqui relacionados para que você acerte em cheio o objetivo de fazer sua metade ainda mais feliz. Tem pra todos os gostos e bolsos! Lembrando que os preços dos itens são sugeridos e sujeitos a alterações. Ah, a gente optou por escolher 11 sugestões porque no dia 12, o décimo segundo presente que você dá para seu parceiro ou parceira é amor em forma de gente, ou seja, você!

Fone inteligente com tradução simultânea

O Galaxy Buds3 Pro é o presente “de ouro” tanto para ele quanto para ele. Tudo porque o fone oferece uma experiência aprimorada de bem-estar, integrando-se perfeitamente ao ecossistema Samsung. Com o cancelamento ativo de ruído (ANC), proporciona uma imersão total, ideal para meditação e relaxamento (acredite, é como se você tivesse sido transportado para outra dimensão). O design ergonômico e a qualidade sonora superior garantem conforto por longos períodos, permitindo liberdade de movimento. Além disso, o acessório leva a comunicação a um novo nível, com o recurso Intérprete no Modo Escuta que promove a tradução de conversas de outros idiomas em tempo real, diretamente para o ouvido do usuário. Preço médio sugerido: a partir de R$ 2.089,05

Quatro peças e vários looks para ela

Quem disse que para se vestir bem é preciso gastar muito? Tenho que dizer que a Caedu Moda me surpreendeu: foi no insta da rede que encontrei a combinação de peças que pode fazer qualquer namorada mais que feliz. O colete de alfaiataria é o queridinho da vez já que é moderno, atual e coringa. Você pode usar com a calça que tem um caimento perfeito ou a bermuda que é despojada e cheia de personalidade. A cereja do bolo fica por conta do blazer de acabamento perfeito (me apaixonei). E o melhor: a rede tem diversas lojas e ainda possui departamento masculino com muitas opções de presente. Ah, você também pode comprar online ou pelo aplicativo. Preços médios sugeridos: Colete R$ 59,99; Calça R$ 89,99; Bermuda R$ 89,99 e Blazer R$ 179,99

Spa em casa com massagem nos pés

Que mulher não gosta de uma massagem nos pés após um dia estressante? Ainda mais quando nos sentimos mais cansadas devido ao uso de salto alto, por exemplo. O Massageador para Pés Foot Zen Genis Relax Polishop é a solução ideal para quem busca a experiência de spa no conforto de casa. Desenvolvido para aliviar tensões em pontos chave dos pés, proporciona relaxamento profundo e renovação das energias com três tipos distintos de massagem, intensidade ajustável e, ainda, opção de aquecimento. Preciso confessar que adormeci no meio do teste (e sim, isso é bom porque realmente nos faz relaxar!). Até o parceiro vai querer experimentar, viu? Preço médio sugerido: R$1.599,90

Presente original e cheio de sabor

A Nutty Bavarian aposta em kits criativos para adoçar o Dia dos Namorados e traz nuts caramelizadas em embalagens especiais. A marca criou duas caixas que podem ser reutilizadas: uma em formato de coração e outra quadrada, mas romântica também. As opções, que incluem amêndoas, castanhas de caju, nozes e macadâmias, todas caramelizadas e cuidadosamente embaladas, podem ter misturas personalizadas. As nuts oferecem bem-estar, sendo ricas em nutrientes e preparadas com exclusividade. Com isso, a marca proporciona uma experiência marcante e sofisticada para celebrar o amor. Preço médio sugerido: a partir de R$ 65 a depender do tamanho e mix escolhido

Cozinhando juntos: “date night”

Para casais que dividem a vida, mas não abrem mão de ter preferências próprias, a Airfryer Duplo Cesto Philips Walita é perfeita, já que vem equipada com um duplo cesto de 7,1L e uma divisória que permite criar dois compartimentos independentes. Isso garante a possibilidade de preparar dois tipos de alimentos ao mesmo tempo, com aquecimento independente e sincronizado. Ainda, a exclusiva tecnologia RapidAir proporciona cozimento rápido e uniforme para ter alimentos macios por dentro e crocantes por fora. Fiquei encantada com a eficiência e praticidade da Airfryer, e claro, agradecida porque o fato de ter dois cestos otimizou minha rotina na cozinha. Preço médio sugerido: R$ 1.049,90

Amor celebrado em peças conjuntas

A Chico Rei lançou uma coleção especial para a data com presentes variados e temáticos. Destaque para a nova caneca esmaltada azul-marinho, com a frase “Amor y Libertad” e design romântico, ideal para amantes de café. Entre as camisetas, há opções como “Growing together, growing free”, em bege, e “Animal Affection”, em branco, pensadas para casais que gostam de combinar looks. A coleção também inclui lenços estilosos, com estampas de corações e pássaros, além de cartões para mensagens escritas à mão, resgatando o romantismo. Todos os produtos seguem os padrões de qualidade e sustentabilidade da marca, disponíveis no site e lojas físicas em Minas Gerais.

Preço médio sugerido: Camiseta Overside Growing free R$ 109,90; Camiseta Animal Affection R$ 84,90; Caneca esmaltada Amor y Liberdad R$ 59,90; Lenço Amor y Liberdade R$ 109,90

Design autoral, elegância e conforto

Que mulheres são apaixonadas por bolsas e sapatos, não é novidade. Então, imagine encontrar modelos autorais, com design sofisticado, conforto e um atendimento impecável? A Jorge Bischoff do Shopping ABC oferece isso e muito mais. A marca por si só já é diferenciada, porém nesse endereço especificamente a namorada vai se sentir única. Não tem como não se apaixonar pelo Slingback Onça P&B, que traz couro com tela em um salto de 7,5 cm. A clássica estampa de onça ganha um toque contemporâneo com a combinação elegante do preto e branco. Além desse lançamento, a loja traz muitas opções de bolsas, carteiras, cintos, scarpins, sandálias, botas e tênis com classe, e direito a brinde com espumante ao final da compra. Convidativo, hein? Como a escolha de presente tem nos modelos com e sem salto, o preço é sob consulta, diretamente na loja.

Kit luxuoso para cabelos invejados

A Ybera Paris relança o Mirra Oil Repair e apresenta a nova Linha Mirra, com fórmulas potentes à base da resina milenar da árvore Commiphora myrrha. Rica em propriedades terapêuticas, a mirra promove hidratação profunda, brilho intenso, recuperação dos fios e proteção térmica. A linha inclui shampoo, máscara de tratamento, creme multifuncional para cabelo e pele, além do tradicional óleo finalizador, agora com embalagem de vidro e opção de refil sustentável. Unindo tecnologia, natureza e responsabilidade ambiental, a Ybera reafirma seu compromisso com a beleza consciente e eficaz. Preço médio sugerido: R$ 583,90

Tecnologia compacta e sustentável para ambos

Recém chegado ao Brasil, o Mouse M196 da Logitech conta com pareamento fácil e tecnologia sem fio via bluetooth. É fabricado de forma durável com plástico reciclado e apresenta formato compacto com a vida útil da bateria de até 12 meses. Seu modo de suspensão automática ajuda a prolongar o intervalo entre as trocas de bateria. O tamanho compacto otimiza o transporte porque ele cabe em qualquer bolsa. Com design ambidestro, o equipamento segue a premissa de sustentabilidade da marca, com peças de plástico reciclado pós-consumo certificado. Preço médio sugerido: R$ 79,90

Linha inspirada: sexy sem ser vulgar

A 69 Sexline é uma sexshop virtual que traz novidades, ainda mais nessa época do ano. São diversos kits especiais de presentes que servem para apimentar a relação, de maneira leve e sensual, ao mesmo tempo. Destaque para o Kit Dia dos Namorados que contém um Hobby Luxury Glow, peça bordada com decote profundo, o Sweet Glow Chichete, hidratante corporal em gel-creme que oferece hidratação profunda e rápida absorção e um Vibrador de Clitóris em formato de Caracol (Lollipop). O acessório oferece diversos tipos de vibração e é à prova d’água, sendo recarregável via USB. Preço médio sugerido: R$ 1.199,90

Um sapato para chamar de seu

A Democrata, marca conceituada com mais de 40 anos de expertise em couro, conforto e design, apresenta a Bota Metropolitan Hi Soft. O sapato, confeccionado em couro, tem cabedal com recortes no couro, forro em tecido e fechamento por cadarço de amarrar, com palmilha hi-soft em PU sola de borracha com salto. A queridinha dos homens agora amplia ainda mais sua atuação no feminino com botas, mocassins, mules, sapatilhas, rasteiras, papetes, vários modelos sandálias e cintos de couro, em uma coleção pensada para as diversas realidades da mulher brasileira. E que bom, já que a empresa é reconhecida pela excelência. Preço médio sugerido: R$ 369,90

