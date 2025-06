Dia dos Namorados deve movimentar R$ 2 bilhões no varejo, projeta CNC

Otimismo é sustentado por indicadores econômicos positivos, como o aumento de 3,2% no emprego e uma taxa de desocupação de 7%, a menor já registrada

Com a aproximação do Dia dos Namorados, celebrado em junho, o comércio brasileiro se prepara para um aumento significativo nas vendas. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta que o varejo movimentará mais de R$ 2 bilhões durante essa data especial. Esse otimismo é sustentado por indicadores econômicos positivos, como o aumento de 3,2% no emprego e uma taxa de desocupação de 7%, a menor já registrada. Além disso, a renda dos trabalhadores cresceu 6,9%, criando um cenário favorável para o consumo. Os setores de vestuário, calçados e acessórios estão previstos para liderar as vendas, representando 40% dos presentes adquiridos. Outros itens que prometem ser populares incluem utilidades domésticas, eletrônicos, perfumes e cosméticos.

Produtos como bijuterias e chocolates também registraram aumentos significativos nas vendas, de 24% e 22%, respectivamente. Além disso, o setor de hospedagens teve um crescimento de 11%, refletindo uma tendência observada anteriormente durante a Páscoa. Em contrapartida, itens como bebidas, telefones celulares e flores apresentaram uma redução nos preços, tornando-se opções mais acessíveis para os consumidores. Apesar da inflação de 5,4% nos últimos 12 meses, a CNC mantém uma perspectiva positiva, acreditando que o Dia dos Namorados será comemorado com entusiasmo. A expectativa é de um crescimento de 3,2% nas vendas em comparação ao ano anterior. Essa data não apenas impulsiona o comércio, mas também promete aquecer os corações dos brasileiros, que buscam celebrar o amor com presentes e experiências especiais.