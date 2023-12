Dilma Rousseff recebe título de ‘Mulher Economista de 2023’

Premiação tem como objetivo valorizar as mulheres que desempenham papéis de destaque na promoção do desenvolvimento com responsabilidade social

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita a "Mulher Economista de 2023"



Dilma Rousseff foi agraciada com o título de Mulher Economista 2023 pelo Sistema Cofecon/Corecons. A escolha de Dilma Rousseff se deu em virtude de sua atuação no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como “banco do Brics”. Essa premiação tem como objetivo destacar e valorizar as mulheres que desempenham papéis de destaque na promoção do desenvolvimento com responsabilidade social. A cerimônia de entrega do prêmio está prevista para ocorrer no próximo ano, durante a solenidade de posse da nova diretoria do Cofecon (Conselho Federal de Economoa).