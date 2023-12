Senado aprova indicados de Lula para diretoria do Banco Central e da CVM

Profissionais já haviam passado por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e contaram com o aval dos senadores para assumirem os cargos

PEDRO LADEIRA / AFP Teixeira e Picchetti são a terceira e quarta indicação do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central



O Senado Federal aprovou nesta terça, 12, as indicações de Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Picchetti para diretorias do Banco Central. Eles já haviam sido sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no final de novembro. Eles assumem os cargos após o fim do mandato dos atuais diretores, em 31 de dezembro. Estas são a terceira e quarta indicação do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central. Também foram aprovados os nomes de Daniel Maeda Bernardo e de Marina Palma Copola de Carvalho para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As aprovações serão comunicadas à Presidência da República, responsável pela indicação. O economista Paulo Picchetti foi indicado para substituir Fernanda Guardado na Diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Já Rodrigo Teixeira deve assumir a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta no lugar de Mauricio Moura.

Pichetti é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV-IBRE), professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP), doutor em Economia pela University of Illinois e mestre em Economia pela FEA/USP. Ele já coordenou a avaliação do Índice de Preços na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e coordena o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) na FGV. Já Rodrigo Texeira é servidor de carreira do Banco Central e trabalha como secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil. Também atua como professor de economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Marina Palma Copola de Carvalho é formada em direito pela Universidade de São Paulo (USP), onde também concluiu o mestrado em direito econômico. Ela é sócia de um escritório de advocacia e professora no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). Também é membro do Conselho de Autorregulação e do Comitê de Supervisão e Monitoramento de Mercado do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE). Já trabalhou como assessora técnica na diretoria da CVM. Daniel Walter Maeda Bernardo é formado engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em direito pela Universidade Estácio de Sá (Unesa). Ele faz parte da CVM como superintendente de supervisão de investidores institucionais desde 2016.