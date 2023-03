‘Dinheiro esquecido’: R$ 228,1 milhões são sacados em três dias, diz BC

Sistema de Valores a Receber (SVR) recebeu cerca de 6,9 milhões de consultas, com 3,4 milhões de pedidos de saque

Pixabay Dinheiro esquecido tem R$ 228,1 milhões sacados em três dias



O Banco Central (BC) informou, nesta quinta-feira, 9, que foram sacados R$ 228,1 milhões nos três primeiros dias após a reabertura do Sistema de Valores a Receber (SVR). Ao todo, foram cerca de 6,9 milhões de consultas, com 3,4 milhões de pedidos de saque. O balanço abrange os pedidos realizados desde a ça-feira, 7, às 10 horas até as 17 horas desta . De acordo com o banco, o maior valor resgatado nesta quinta por uma pessoa física correspondeu a R$ 306,1 mil. Em relação a pessoas jurídicas, a maior quantia resgatada chegou a R$ 54,5 mil. Desde o início do programa, o maior resgate individual ocorreu na -feira, 8, quando uma pessoa física retirou R$ 749,5 mil esquecidos. Nesta quinta, 116,6 mil herdeiros ou testamentários sacaram dinheiro. Ao contrário do primeiro dia de resgates, o BC disse que não houve fila virtual nesta quinta. Para se ter ideia da alta demanda, na terça-feira, 7, a espera média na fila virtual chegou a duas horas durante a manhã. Já na parte da tarde o tempo de espera caiu até ser zerado por volta das 17h15 do mesmo dia. Segundo o BC, o SVR continuará aberto para todos, sem interrupções programadas, para que cada um possa recuperar dinheiro esquecido no sistema financeiro. “Independentemente do montante, o recurso pertence ao cidadão e deve a ele ser devolvido”, destacou o órgão. A autoridade monetária informou que 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar. A página para consulta inicial de valores esquecidos está ativa desde o dia 28 de fevereiro. Para consultar, as pessoas devem acessar a página (valoresareceber.bcb.gov.br).