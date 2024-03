Dinheiro pingando na conta todo mês? Veja como buscar receber um ‘aluguel’ de R$ 4.432,62 com fundos imobiliários

Confira 5 fundos imobiliários recomendados para buscar receber ‘aluguéis’ mensais em 2024

wirestock/Freepik Fundos imobiliários funcionam como fundos de investimento que reúnem diversos imóveis físicos



Você acha que investir em imóveis é um bom negócio? Já pensou em comprar casas ou apartamentos para vendê-los mais caro depois, ou para alugá-los, gerando uma renda mensal. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra maneira de investir em imóveis, sem ter de lidar com toda a burocracia que a venda ou aluguel envolvem? Afinal, você deve saber que investir em imóveis físicos requer manutenção, pagamento de IPTU e até mesmo a sorte de encontrar um inquilino “gente boa”, que não degrade o seu patrimônio ou te dê dores de cabeça no futuro.

É aí que entram os imóveis listados em bolsa. Você provavelmente já os conhece, mas pelo nome de fundos imobiliários. De forma bem resumida, os fundos imobiliários funcionam como fundos de investimento que reúnem diversos imóveis físicos. Eles dão a oportunidade de o investidor comprar pequenas cotas desses imóveis, fazendo-os donos de uma parte deles. Graças a esse tipo de investimento, você pode se tornar dono de uma fatia de grandes prédios corporativos, de shoppings centers famosos ou mesmo de galpões logísticos de empresas que você admira.

E comprar cotas de fundos imobiliários é algo muito mais barato do que comprar um imóvel. Para você ter uma ideia, existem FIIs com cotas de cerca de 10 reais. E os ganhos? Bom, estes são exponenciais. Quanto mais você tiver para investir, mais você poderá ganhar. E a melhor parte, de maneira diversificada, com diferentes imóveis na sua carteira de investimentos.

Com os FIIs, você também tem a oportunidade de lucrar em duas frentes:

Com a valorização das cotas , à medida em que o fundo imobiliário cresce; Com o pagamento de “aluguéis” mensais, os famosos dividendos .

Os dividendos dos fundos imobiliários costumam ser pagos mensalmente — e a melhor parte é que eles são isentos de Imposto de Renda. Ou seja, diferentemente do aluguel de um imóvel físico, que vai levar uma “mordida do Leão”, os rendimentos dos FIIs em que você investe ficam imunes ao imposto. E, com os fundos imobiliários certos em mãos, você pode criar até mesmo um “segundo salário” apenas com os rendimentos recebidos mês a mês. Continue a leitura que eu vou te mostrar como isso é possível.

R$ 500 mil podem render mais dinheiro para você

Segundo um levantamento feito pelo Estadão, o preço médio para a venda de imóveis residenciais, calculado para 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap+, foi de R$ 8.321 por metro quadrado em 2022. Supondo, então, que você deseje comprar um imóvel de 60m², tamanho considerado razoável, você precisaria desembolsar exatamente R$ 499.260 para adquiri-lo. É claro, levando em consideração apenas o valor do imóvel e excluindo todos os outros custos relacionados, como a documentação, por exemplo.

Dito isso, eu pesquisei rapidamente um imóvel de R$ 500 mil (valor arredondado) para comprar na cidade de São Paulo. Um apartamento de 60m², com dois quartos e uma vaga de garagem localizado na Vila da Saúde, zona Sul, região bastante tradicional. No Quinto Andar, plataforma usada para pesquisa, já existe uma sugestão de quanto o comprador poderia receber de aluguel deste imóvel. E sabe quanto um imóvel avaliado em R$ 500 mil em um bairro nobre de SP poderia te render mensalmente? Veja a imagem abaixo:

Pois é, apenas R$ 1.774 por mês. E você ainda teria de arcar com custos relacionados à manutenção deste imóvel, além da preocupação de mantê-lo sempre alugado – afinal, imóvel vazio não é uma opção para quem está investindo. Agora, e se esses mesmos R$ 500 mil pudessem te gerar R$ 4.432,62 por mês? Sem ter que se preocupar com inquilinos, com manutenção, reforma… Só ter o dinheiro “pingando” na sua conta no final do mês. Isso é possível com os fundos imobiliários. Mas não com qualquer um… Precisam ser os FIIs certos, que vão te trazer uma boa geração de renda ao mesmo tempo que te permitam colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo à noite.

E disso o Caio Araujo, analista de FIIs da Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual, entende muito bem. Ele já garimpou a bolsa e encontrou 5 fundos imobiliários que podem gerar exatamente R$ 4.432,62 para você por mês. Esse valor é calculado com base no dividend yield mensal dos FIIs selecionados e mediante o investimento de R$ 500 mil, seguindo as alocações propostas pelo analista. “Ah, mas e se eu não tiver R$ 500 mil para investir em fundos imobiliários?”. Não tem problema. Como eu disse, é possível encontrar FIIs com cotas a partir de 10 reais. É possível começar com pouco neste mercado e, a cada rendimento que você receber no mês, aumentar a sua posição nos FIIs recomendados. Mas, para começar, eu sugiro que você primeiro conheça as recomendações do Caio.

Confira a lista: 5 FIIs para buscar até R$ 4.432,62 por mês em 2024

Se tudo o que eu te contei acima fez sentido para você, então chegou a hora de saber quais são os fundos imobiliários que valem o seu investimento agora. O Caio selecionou 5 FIIs que, na visão dele, estão baratos e podem pagar dividendos gordos aos cotistas, de até 2 dígitos em 2024. E, quem investir nas recomendações dele pode chegar a receber até R$ 4.432,62 por mês, partindo de um investimento de R$ 500 mil.

Os 5 FIIs recomendados estão disponíveis para qualquer pessoa interessada em um relatório gratuito, liberado como cortesia pela Empiricus Research. Neste relatório, você vai encontrar as recomendações de investimento, as teses por trás de cada um dos fundos e também as alocações sugeridas pelo analista. Pode ficar tranquilo, pois esse material é 100% gratuito. Ou seja, você não pagará nada em nenhum momento, mas pode lucrar muito com as informações que irá encontrar. Portanto, clique no link abaixo e libere seu acesso ao relatório:

