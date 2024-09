Lula defende política de valorização do salário mínimo e reitera: ‘Salário não é gasto’

Presidente também rebateu a preocupação do mercado financeiro em relação ao aumento dos gastos do governo

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO "O salário mínimo já teve dois aumentos acima da inflação. E vai ser assim daqui para frente", declarou Lula



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender a manutenção da política de valorização do salário mínimo, durante entrevista a uma rádio de Goiânia, nesta sexta-feira (6). “O salário mínimo já teve dois aumentos acima da inflação. E vai ser assim daqui para frente”, declarou e continuou: “Porque, veja, não adianta falar: o Lula não pode aumentar o salário mínimo porque vai pagar para os aposentados. Ora, o salário mínimo é o mínimo do mínimo.” Lula também rebateu a preocupação do mercado financeiro em relação ao aumento dos gastos do governo. “Como é que eu vou deixar de dar aumento para o salário mínimo? Aí o tal do mercado financeiro de vez em quando fala: não, mas aí vai aumentar o gasto do governo. E eu digo sempre: salário não é gasto”, afirmou o presidente da República.

*Com informações do Estadão Conteúdo