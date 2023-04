Disney inicia segunda rodada de cortes em 2023 com foco no segmento de negócios

Funcionários das áreas de Disney Entertainment, ESPN e Disney Parks, Experiences and Products devem ser impactados; empresa pretende eliminar 7 mil postos e economizar R$ 28,8 bilhões

REUTERS/Fred Prouser No mês passado, companhia já havia realizado uma primeira onda de demissões e adiantado que iria continuar os cortes



A Walt Disney iniciará uma segunda onda de demissões nesta segunda-feira, 24, como parte dos esforços para eliminar 7 mil empregos e economizar US$ 5,5 bilhões (R$ 28,8 bilhões) em custos, segundo fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência Reuters. A empresa cortará milhares de postos de trabalho até quinta-feira, 27, elevando o número total de posições fechadas que já chega a 4 mil no momento, disseram funcionários da Disney. Os cortes ocorrerão nos segmentos de negócios da empresa, incluindo Disney Entertainment, ESPN e Disney Parks, Experiences and Products, mas não devem afetar os trabalhadores da linha de frente empregados nos parques e resorts. Um memorando interno visto pela Reuters disse que os avisos de demissão continuarão nos próximos dias. “As equipes de liderança sênior têm trabalhado diligentemente para definir nossa futura organização, e nossa maior prioridade é fazer isso direito, em vez de fazê-lo rapidamente”, escreveram os co-presidentes da Disney Entertainment, Alan Bergman e Dana Walden, no documento para a equipe. “Reconhecemos que foi um período de incerteza e agradecemos a todos pela compreensão e paciência”, disseram.

A Disney anunciou seu plano de demissão em fevereiro, juntamente com uma reorganização que devolveu a tomada de decisões a seus executivos criativos. Seu objetivo é criar uma abordagem mais simplificada para seus negócios. A indústria do entretenimento recuou desde que adotou o streaming de vídeo, quando empresas de mídia estabelecidas perderam bilhões ao lançar concorrentes para a Netflix Inc. As empresas de mídia começaram a controlar os gastos quando a Netflix registrou sua primeira perda de assinantes em uma década no início de 2022, e Wall Street começou a priorizar a lucratividade em detrimento do crescimento de assinantes. Em 27 de março, a Disney começou a notificar os funcionários afetados pelas reduções da força de trabalho e disse que uma segunda rodada maior aconteceria em abril. Uma terceira rodada está prevista antes do início do verão.

*Com informações da agência Reuters