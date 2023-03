Amazon anuncia corte de mais de 9 mil empregos em nova rodada de demissões

Segundo presidente da empresa, companhia concluiu a segunda fase do plano operacional e irá dispensar profissionais das áreas de AWS, PXT, publicidade e Twitch

David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Empresa já havia dispensado 18 mil funcionários em janeiro



Nesta segunda-feira, 20, o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, anunciou uma nova onda de demissão em massa, contemplando mais de 9 mil funcionários. Em janeiro, a empresa havia comunicado que cortaria mais de 18 mil empregos de sua força de trabalho, incluindo alguns na Europa. A companhia justificou a decisão pelo contexto de uma “economia incerta” e pelo fato de a gigante do varejo on-line ter contratado rapidamente durante a pandemia da covid-19. Com o novo anúncio, o número de trabalhadores dispensados chega a quase 30 mil. “Como acabamos de concluir a segunda fase do nosso plano operacional na semana passada, estou escrevendo para compartilhar que pretendemos eliminar cerca de 9 mil posições a mais nas próximas semanas, principalmente na AWS, PXT, publicidade e Twitch”, detalhou Andy Jassy.

O plano de redução de pessoal é o maior entre os recentes anúncios de cortes de empregos que afetam o setor de tecnologia dos Estados Unidos. É também o plano mais severo da história da empresa com sede em Seattle. Jassy informou que a diretoria da empresa estava “profundamente ciente de que esses cortes de empregos são difíceis para as pessoas e não tomamos essas decisões levianamente”. “Estamos trabalhando para apoiar os afetados e oferecer a eles pacotes que incluem indenização, seguro de saúde temporário e ajuda externa para encontrar trabalho”, acrescentou. “A Amazon resistiu à situação econômica incerta e difícil no passado e continuaremos a fazê-lo”, garantiu Jassy. No final de setembro de 2022, o grupo contava com 1,54 milhão de colaboradores em todo mundo. Durante a pandemia, a empresa fez grandes contratações para atender à demanda, dobrando sua equipe global entre 2020 e 2022. No terceiro trimestre, porém, seu lucro líquido caiu 9% ano a ano.