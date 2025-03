Dívida pública bruta do Brasil apresenta queda de 75,3% em relação ao PIB

Resultado de janeiro é o melhor para todos os meses em toda a série histórica do Banco Central; Governo Central contribuiu significativamente com um superávit de R$ 83,150 bilhões

José Cruz/Agência Brasil BC revela que a dívida bruta do Brasil apresentou queda em janeiro



A dívida bruta do Brasil registrou queda em janeiro, quando o setor público consolidado apresentou um superávit primário de R$ 104 bilhões, superando a previsão de R$ 102,2 bilhões. A relação da dívida bruta com o PIB ficou em 75,3%, abaixo da expectativa do mercado financeiro. A dívida líquida, por sua vez, alcançou 60,8% do PIB. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Banco Central (BC). Este é o melhor resultado para todos os meses em toda a série histórica.

O Governo Central contribuiu significativamente para esse resultado, com um superávit de R$ 83,150 bilhões. Além disso, Estados e municípios também apresentaram um desempenho positivo, registrando um superávit de R$ 21,9 bilhões. As estatais tiveram déficit de R$ 1,006 bilhão. Desde o início da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a dívida bruta do país aumentou 4,4 pontos percentuais, tendo encerrado dezembro de 2023 em 73,8% do PIB.

As projeções do Tesouro Nacional indicam que, sem a implementação de novas medidas de arrecadação, a dívida bruta pode alcançar 83,1% do PIB até 2028. Além disso, há a expectativa de que esse índice ultrapasse 90% do PIB em 2029, caso não haja intervenções eficazes na política fiscal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório