Quem é Doug Ford que confrontou Trump ao taxar energia e ameaçar cortar a eletricidade nos EUA

Conhecido como ‘Capitão Canadá’, político ocupa o cargo de primeiro-ministro de Ontário e sugeriu sobretaxa de 25% sobre as exportações de energia destinadas a Estados como Nova York, Michigan e Minnesota

Doug Ford, conhecido como “Capitão Canadá”, ocupa o cargo de primeiro-ministro de Ontário e tem se destacado no cenário internacional ao confrontar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ford ameaçou implementar sobretaxas e até mesmo cortar o fornecimento de eletricidade para os EUA, em resposta às tarifas que Trump impôs ao Canadá. Ele propôs uma sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade destinadas a estados como Nova York, Michigan e Minnesota.

Essa medida, se concretizada, poderia afetar cerca de 1,5 milhão de empresas e residências nos Estados Unidos, além de gerar recursos que poderiam ser utilizados para apoiar trabalhadores que estão enfrentando dificuldades devido à crise econômica.

Ford, que assumiu o cargo em 2018, se posicionou como um político fora do establishment, prometendo retaliar as tarifas impostas por Trump e afirmando que o Canadá está preparado para lidar com os desafios que surgem.

Com uma população de 16 milhões de habitantes, Ontário abriga setores industriais cruciais, e as tarifas de Trump representariam um impacto significativo para a economia da província. Ford, que se destacou por sua postura firme, também ganhou atenção ao cancelar um contrato de quase US$ 100 milhões com a Starlink, além de proibir a venda de produtos norte-americanos em lojas do governo provincial.

A situação se agrava com a ameaça de Trump de aplicar tarifas de 25% sobre as exportações canadenses, a menos que o Canadá tome medidas para reforçar sua segurança nas fronteiras. A eleição de Ford ocorreu após um longo período de 15 anos sob a administração do Partido Liberal, e sua plataforma inclui a redução de impostos e o desenvolvimento de indústrias locais, buscando revitalizar a economia da província.

