Dividendos em fevereiro: Petrobras, Itaú e Bradesco são algumas das empresas que vão pagar seus acionistas neste mês; veja a lista completa

Mais de 20 empresas já anunciaram o pagamento de proventos para o mês de fevereiro; confira a agenda

Freepik Pouco mais de 20 empresas já confirmaram o pagamento de dividendos e/ou JCP aos acionistas para o segundo mês de 2024



Fevereiro será um mês recheado de proventos. Até o momento, pouco mais de 20 empresas já confirmaram o pagamento de dividendos e/ou JCP aos acionistas para o segundo mês de 2024. Para ajudar o investidor que busca renda a se organizar, separamos nesta matéria a data do pagamento dos dividendos, o valor por ação e a data-base – ou seja, a data limite em que os investidores deveriam ter os papéis das companhias para ter direito aos proventos.

Agenda de dividendos de fevereiro de 2024

Sem mais delongas, apresentamos abaixo as empresas que vão pagar proventos em fevereiro. Vale sempre lembrar que, enquanto os dividendos não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.

01/02/2024 – Banco Banestes (BEES3 e BEES4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BEES3 ) e preferencial ( BEES4 ): R$ 0,0221580090.

01/02/2024 – Banco Banestes (BEES3 e BEES4) – JCP 2

Data-base: posição acionária ao final do dia 2 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( BEES3 ) e preferencial ( BEES4 ): R$ 0,0227910950.

01/02/2024 – Bradesco (BBDC3 e BBDC4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 2 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( BBDC3 ) : R$ 0,017249826.

Valor bruto por ação preferencial ( BBDC4 ) : R$ 0,018974809.

01/02/2024 – Itaú (ITUB3 e ITUB4) – JCP

Data-base : posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( ITUB3 ) e preferencial ( ITUB4 ): R$ 0,01765.

07/02/2024 – Banco Mercantil do Brasil (BMEB3 e BMEB4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 27 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BMEB3 ) : R$ 0,750349.

Valor bruto por ação preferencial ( BMEB4 ) : R$ 0,825383.

08/02/2024 – Banco Santander (SANB3, SANB4 e SANB11) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 19 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( SANB3 ) : R$ 0,19183601029.

Valor bruto por ação preferencial ( SANB4 ): R$ 0,21101961131.

Valor bruto por unit ( SANB11 ): R$ 0,40285562160.

08/02/2024 – Lojas Quero-Quero (LJQQ3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( LJQQ3 ) : R$ 0,16870449628.

08/02/2024 – Plano & Plano (PLPL3) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 18 de janeiro de 2024.

Valor por ação ordinária ( PLPL3 ) : R$ 0,50439835364.

08/02/2024 – Vulcabras (VULC3) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 25 de janeiro de 2024.

Valor por ação ordinária ( VULC3 ) : R$ 1,00.

09/02/2024 – JHSF (JHSF3) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 31 de janeiro de 2024.

Valor por ação ordinária ( JHSF3 ) : R$ 0,0307312330.

15/02/2024 – Banco BMG (BMGB3 e BMGB4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 4 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BMGB3 ) e preferencial ( BMGB4 ) : R$ 0,33560.

15/02/2024 – BTG Pactual (BPAC3, BPAC5 e BPAC11) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( BPAC3 ) e preferencial ( BPAC5 ) : R$ 0,076965050.

Valor por unit ( BPAC11 ): R$ 0,230895151.

15/02/2024 – BTG Pactual (BPAC3, BPAC5 e BPAC11) – JCP 2

Data-base: posição acionária ao final do dia 3 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( BPAC3 ) e preferencial ( BPAC5 ) : R$ 0,049415061.

Valor por unit ( BPAC11 ): R$ 0,148245182.

15/02/2024 – Localiza (RENT3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 26 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( RENT3 ) : R$ 0,382860.

16/02/2024 – Odontoprev (ODPV3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 18 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( ODPV3 ) : R$ 0,0354385470.

20/02/2024 – Banco ABC (ABCB3 e ABCB4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 28 de dezembro de 2023.

Valor por ação ordinária ( ABCB3 ) e preferencial ( ABCB4 ): R$ 0,7410.

20/02/2024 – Petrobras (PETR4 e PETR4) – Dividendos

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de novembro de 2023.

Valor por ação ordinária ( PETR3 ) e preferencial ( PETR4 ): R$ 0,243110.

20/02/2024 – Petrobras (PETR4 e PETR4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de novembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( PETR3 ) e ( PETR4 ): R$ 0,429073.

21/02/2024 – Banco Alfa (BRIV4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 4 de janeiro de 2024.

Valor bruto por ação preferencial ( BRIV4 ) : R$ 0,27818.

23/02/2024 – WLM (WLMM3 e WLMM4) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 8 de fevereiro de 2024.

Valor bruto por ação ordinária ( WLMM3 ) : R$ 0,20833868.

Valor bruto por ação preferencial ( WLMM4 ): R$ 0,22917255.

26/02/2024 – Klabin (KLBN3, KLBN4 e KLBN11) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 21 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( KLBN3 ) e preferencial ( KLBN4 ) : R$ 0,03099714009.

Valor bruto por unit ( KLBN11 ): R$ 0,15498570045.

29/02/2024 – Vibra (VBBR3) – JCP

Data-base: posição acionária ao final do dia 22 de setembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária ( VBBR3 ): R$ 0,43.

*Os dividendos e JCPs foram consultados no site de Relação com os Investidores (RI) das empresas e estão sujeitos a alterações.

