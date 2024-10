Dólar à vista fecha em queda de 0,35%, cotado a R$ 5,44, e futuro sobe

O real se valorizou com apoio do upgrade pela agência de classificação de risco, enquanto o câmbio futuro, que teve tempo de responder em baixa à mudança de nota da Moody’s, refletiu o fortalecimento do dólar

REUTERS/Ricardo Moraes O dólar futuro para novembro registra alta de 0,28%, a R$ 5,4600



A divergência de sinal entre o dólar à vista, que opera em queda, e o dólar futuro para novembro, que registra leve alta, continuou no período da tarde por um ‘delay’ dos efeitos do rating da Moody’s. O real se valorizou no mercado à vista com apoio do upgrade pela agência de classificação de risco e da alta das commodities. Já o câmbio futuro, que teve tempo de responder em baixa à mudança de nota da Moody’s na terça-feira (1º), refletiu nesta quarta-feira (2) o fortalecimento do dólar contra divisas fortes e dos juros dos Treasuries após a criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos superar a previsão de analistas, além de preocupações fiscais em segundo plano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O dólar à vista fechou em queda de 0,35%, a R$ 5,4448. Às 17h40, o dólar futuro para novembro registrava alta de 0,28%, a R$ 5,4600. O índice DXY, que mede o dólar contra cesta de seis moedas fortes fechou em alta de 0,48%, a 101,677 pontos.

O novo rating da Moody’s foi divulgado na terça-feira após o fechamento dos mercados, mas com o dólar futuro para novembro ainda aberto a negociações. Por isso o câmbio futuro conseguiu reagir em baixa já na véspera, fechando a R$ 5,4450. Isso justifica o descolamento do dólar à vista com o dólar futuro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos