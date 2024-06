Dólar atinge maior valor desde janeiro de 2023 e bolsa de valores tem queda

Cotação chegou a iniciar o dia em queda, mas disparou após a divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar comercial fechou a sexta vendido a R$ 5,324, registrando uma alta de R$ 0,074



Em um dia de intensa volatilidade nos mercados interno e externo, o dólar voltou a subir e alcançou, nesta sexta-feira (7), o maior patamar desde janeiro de 2023, ultrapassando os R$ 5,30. Enquanto isso, a bolsa de valores encerrou o dia abaixo dos 121 mil pontos pela primeira vez desde novembro. O dólar comercial fechou a sexta vendido a R$ 5,324, registrando uma alta de R$ 0,074 (1,42%). A cotação chegou a iniciar o dia em queda, mas disparou após a divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Até as 15h45, a moeda estava em torno de R$ 5,29, mas subiu significativamente no final das negociações. Com esse resultado, o dólar atingiu o maior valor desde 5 de janeiro de 2023, quando fechou a R$ 5,35. Na primeira semana de junho, a moeda norte-americana teve um aumento de 1,4% e acumula uma alta de 9,71% ao longo de 2024.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou o dia em 120.782 pontos, com uma queda de 1,72%. Esse é o menor nível atingido desde 13 de novembro do ano passado, refletindo a instabilidade do mercado tanto nacional quanto internacional. Tanto fatores locais quanto globais contribuíram para a turbulência nos mercados. A divulgação de que a economia dos Estados Unidos criou 272 mil empregos fora do setor agrícola em maio aumentou as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) possa reduzir os juros apenas uma vez este ano, ao invés das duas vezes esperadas. Isso pode levar a uma fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil, em busca de melhores retornos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA