Dólar cai 1,22% e fecha o dia cotado a R$ 5,57

O real se beneficiou da onda de enfraquecimento da moeda norte-americana em relação a divisas fortes e emergentes, após dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos

Cris Faga/Estadão Conteúdo Real apresentou nesta quinta o melhor desempenho entre as moedas mais relevantes, seguido de perto pelo rand sul-africano



O dólar apresentou queda firme na sessão desta quinta-feira (5), e voltou a fechar abaixo da linha de R$ 5,60. O real se beneficiou da onda de enfraquecimento da moeda norte-americana em relação a divisas fortes e emergentes, após dados fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Falas do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, sugerindo que há possibilidade de seja iniciado neste mês um ciclo de elevação da taxa Selic contribuíram para aprofundamento das perdas do dólar no mercado doméstico ao longo da tarde.

O real apresentou nesta quinta o melhor desempenho entre as moedas mais relevantes, seguido de perto pelo rand sul-africano. Operadores ressaltam que havia espaço para uma recuperação da divisa brasileira, que acumula perdas expressivas no ano e fechou na quarta-feira praticamente estável. Com mínima a R$ 5,5701, o dólar à vista terminou o dia em queda de 1,22%, cotado a R$ 5,5711 – abaixo de R$ 5,60 no fechamento pela primeira vez desde 28 de agosto (R$ 5,5555).

Com a queda desta quinta, o dólar passa a apresentar desvalorização de 1,13% nos quatro primeiros pregões de setembro. Pela manhã, o relatório ADP dos Estados Unidos mostrou geração de 99 mil vagas no setor privado norte-americano em agosto, bem aquém das expectativas dos analistas, que previam criação para 141 mil vagas. Na quarta-feira, o relatório Jolts já havia revelado abertura de postos de trabalho menor que a esperada em julho.

*Com infomações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller