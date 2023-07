Dólar cai a R$ 4,72 e chega a menor cotação em mais de um ano após alta dos juros no EUA

Moeda norte-americana registou queda de 0,5% e atingiu menor valor desde abril de 2022 com nova decisão do Federal Reserve sobre a política monetária dos Estados Unidos

Paulo Guereta/Zimel Press/Estadão Conteúdo Banco Central dos EUA decidiu aumentar a taxa de juros para o intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano



Após o Federal Reserve retomar a alta de juros nos Estados Unidos, o dólar à vista fechou no menor valor frente ao real em mais de um ano. A moeda norte-americana registou queda de 0,5% nesta quarta-feira, 26, sendo cotada a R$ 4,72 para venda. Este é o menor valor da divisa desde abril de 2022. Mais cedo, o Banco Central dos EUA decidiu aumentar a taxa de juros para o intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Com o aumento, o percentual chegou a seu maior patamar em 22 anos. Em 2001, foi a última vez que os juros foram a 5,5%. Contudo, o Fed já havia analisado a possibilidade de novas altas para garantir que a inflação permaneça em patamares baixos. Em junho, o órgão interrompeu o ciclo de alta da taxa de juros e manteve o intervalo entre 5% a 5,25% ao ano. Os juros norte-americanos vinham de um logo período de altas, tendo sido elevados dez vezes consecutivas. Além disso, a agência norte-americana de classificação de risco Fitch Ratings anunciou a elevação da nota de crédito do Brasil de “BB-” para “BB”, com “perspectiva estável”. O movimento também impulsiona a valorização do real frente ao dólar.