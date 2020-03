Dólar cai após 12 dias de alta e fecha em R$ 4,63

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Preço do dólar vem sendo impactado pelo coronavírus



Após 12 dias de alta, o dólar comercial caiu pela primeira vez nesta sexta-feira (6). A moeda fechou o dia em queda de 0,36%, cotado a R$ 4,634 na venda.

No acumulado, porém, a divisa dos Estados Unidos subiu 3,5%, registrando a pior semana desde o início de novembro do ano passado, em meio a renovadas preocupações com os efeitos do coronavírus na atividade, que hoje provocou forte movimento de aversão a risco no mercado financeiro mundial e fez o dólar subir forte nos mercados emergentes.

O dólar oscilou ao longo do dia entre baixas e altas. O Banco Central interveio no mercado de câmbio para tentar evitar que a moeda subisse mais uma vez, após bater recordes sucessivos. A intervenção do BC hoje foi mais forte que a dos dias anteriores.

A instituição começou o dia injetando mais US$ 2 bilhões no mercado cambial, por meio de leilão extraordinário de swap (venda de dólares no mercado futuro), o que impediu uma disparada maior da moeda, segundo operadores. Desde a volta do feriado de carnaval, o total das intervenções do BC já somou US$ 7,5 bilhões — US$ 5 bilhões somente nesta semana.

* Com informações do Estadão Conteúdo