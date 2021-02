Dólar cai com expectativa de estímulos nos EUA; Ibovespa mantém os 120 mil pontos

Mercados globais renovam bom humor com sinais de aprovação de pacote na casa de US$ 1,9 trilhão para a economia norte-americana

Fotos Públicas Divisa norte-americana mantém viés de baixa com bom humor nos mercados internacionais



O sinais de aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão em estímulos à economia dos Estados Unidos criam uma onda de otimismo nos mercados ao redor do mundo nesta segunda-feira, 8. No cenário doméstico, investidores acompanham as negociações do governo federal para a formulação de um novo programa de assistência social, menos robusto do que o auxílio emergencial e que caiba dentro do teto de gastos. Próximo das 14h10, o dólar recuava 1,27%, a R$ 5,315. A divisa chegou a bater a máxima de R$ 5,420, enquanto a mínima não passou de R$ 5,306. Na sexta-feira passada, 5, o dólar encerrou a R$ 5,383, com queda acumulada de 1,66% na semana. O bom humor nas Bolsas globais impulsionam os negócios no Brasil. O Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,12%, aos 120.363 pontos. A Bolsa de Valores brasileira fechou o pregão na última semana com alta 0,82%, aos 120.240 pontos.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou neste fim de semana que a aprovação do pacote de quase US$ 2 trilhões para a economia norte-americana pode levar à retomada do emprego já no próximo ano. O estímulo para dar tração aos indicadores do país é defendido pelo democrata Joe Biden e inclui mais de US$ 400 bilhões para reforçar a saúde e a distribuição de vacinas contra a Covid-19; US$ 350 bilhões para ajudar estados e municípios a superarem os déficits orçamentários; cerca de US$ 1 trilhão em auxílio direto às famílias; e cerca de US$ 440 bilhões para pequenas empresas e comunidades atingidas pela pandemia. Também haverá a distribuição de cheques no valor US$ 1,4 mil para os norte-americanos, superando os de US$ 600 emitidos no último pacote do congresso. O projeto também contempla US$ 400 de auxílio-desemprego por semana, superior aos US$ 300 semanais, estendido até setembro.

Na pauta local, investidores analisam os desdobramentos para a criação de um novo programa de assistência social. Segundo informações, a medida é discutida por membros da equipe econômica para caber dentro do teto de gastos e teria durabilidade de três meses. Investidores também aguardam pela reunião entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com membros do ministério da Economia nesta tarde para definir o projeto de lei que recomendará mudanças na cobrança do ICMS sobre combustíveis. A Petrobras anunciou hoje novo reajuste da gasolina, diesel e gás de cozinha, justificando o aumento pelo aumento dos produtos no mercado internacional e a variação do câmbio. Em conversa com apoiadores horas depois do comunicado, Bolsonaro afirmou que a medida trará uma “chiadeira com razão” e que não é ditador para impôr mudanças na formulação de preços da estatal.